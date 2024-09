The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom triunfa en los Japan Game Awards

En la reciente ceremonia de los Japan Game Awards, celebrada por la Japan's Computer Entertainment Supplier's Association (CESA), The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom fue el gran protagonista de la noche. Este título exclusivo de Nintendo Switch no solo se alzó con el codiciado Grand Award—el premio más prestigioso de la gala—sino que también recibió el reconocimiento a las mejores ventas y un premio a la excelencia. Estos galardones consolidan su impacto en la industria del videojuego y su fuerte presencia en el mercado global.

La edición de este año de los Japan Game Awards reconoció a los títulos lanzados entre el 1 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2024. Los ganadores fueron seleccionados mediante una combinación de votos emitidos por el Comité de Selección del certamen y las votaciones del público, lo que otorga a estos premios un valor único al reflejar tanto la opinión crítica como la de los jugadores.

Otro de los grandes triunfadores fue Street Fighter 6, que se llevó el Special Award por su notable enfoque en la accesibilidad. Capcom ha sido elogiada por integrar opciones que permiten a los jugadores con discapacidades visuales competir en igualdad de condiciones. La introducción de pistas sonoras que indican la distancia de los oponentes y los niveles de energía, sin depender de información visual, ha sido un avance revolucionario, ampliando el alcance de los juegos competitivos y los esports. Este tipo de innovación resalta el compromiso de la industria con la inclusión, permitiendo que un mayor número de jugadores puedan disfrutar de una experiencia completa.

La competencia fue intensa, con títulos de gran relevancia como Final Fantasy XVI, Armored Core VI: Fires of Rubicon, y Super Mario Bros. Wonder también destacando en las categorías de excelencia. El galardón Breakthrough Award fue otorgado a The Exit 8, una obra menos conocida pero apreciada por su innovación, mientras que el Movement Award recayó en Suika Game, un juego que ha generado un notable impacto en la comunidad de jugadores.

A continuación, se detalla la lista completa de premiados en la ceremonia:

Premio Principal (Grand Award)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo)

Premios a la Excelencia

Armored Core VI: Fires of Rubicon (FromSoftware)

(FromSoftware) Dragon's Dogma 2 (Capcom)

(Capcom) Final Fantasy XVI (Square Enix)

(Square Enix) Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix)

(Square Enix) Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (Sega)

(Sega) Like a Dragon: Infinite Wealth (Sega)

(Sega) Persona 3 Reload (Atlus)

(Atlus) Super Mario Bros. Wonder (Nintendo)

(Nintendo) Street Fighter 6 (Capcom)

(Capcom) The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo)

(Nintendo) Unicorn Overlord (Atlus)

Premio Revelación (Breakthrough Award)

The Exit 8 (Kotake Create)

Premio al Impacto (Movement Award)

Suika Game (Aladdin X Inc)

Premio Especial (Special Award)

Street Fighter 6 (Capcom)

Premio a las Mejores Ventas (Best Sales Award)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo)

La edición de este año de los Japan Game Awards no solo celebró los logros técnicos y comerciales, sino que también puso de relieve la importancia de la inclusión en los videojuegos. Con títulos que abarcan desde los más vendidos hasta innovadores en accesibilidad, estos premios muestran cómo la industria sigue avanzando para ofrecer experiencias más ricas y diversas.