Cinco juegos de disparos FPS que tenés que jugar alguna vez

Está claro que cada uno tiene sus gustos. Lo que para uno es fabuloso, para otro es aburrido. Por eso, este listado es para los amantes de FPS y para aquellos que nunca probaron este género y quieren ver los más interesantes

Antes que nada, aclaremos una cosa: cualquier listado es subjetivo y seguramente puede que haya algún juego que pienses que debería figurar y no está. Dicho eso, arranquemos.

¿Qué es un FPS (juego de disparo en primera persona)?

Los juegos FPS son un género que simula el uso de algún arma desde la perspectiva de la primera persona, es decir, desde los ojos del que la usa. Por lo tanto, las ambientaciones para este tipo de títulos son múltiples y van desde las Guerras Mundiales a el futuro e, incluso, la cacería con arco y flecha.

Una cosa importante: no voy a hacer spoilers importantes de las historias, solo a dar una breve explicación de cómo viene la mano así dejo que te sorprendas con cada juego.

Estos son, para mí, los que tenés que jugar alguna vez en la vida:

Doom de ID Software

Plataformas: PC, Xbox 360 y PlayStation 3. Luego aparecieron versiones remasterizadas para Xbox One y Playstation 4.

Si bien no es el “padre de la criatura”, sin lugar a dudas fue el más revolucionario y el que le dio un estilo a este género. La premisa es bastante simple: el jugador está en una luna de Marte cuando un teletransportador falla y se abren las puertas del Infierno. Ultraviolento, satánico, frenético y sumamente adictivo, recibió miles de críticas, pero ninguna alejó a los jugadores.

Half-Life 2 de Valve Corporation

Plataformas: PC, Xbox, Xbox 360 y PlayStation 3

Uno de los mejores y más interesantes juegos del género. La realidad es que como secuela de Half-Life, que también le dio vida a Counter-Strike, tenía muchas posibilidades de no colmar las expectativas de los jugadores. Sin embargo, las superó con creces con un diseño e historia que permitían disfrutar la experiencia sin siquiera recordar su antecesor.

Gordon Freeman, protagonista del juego anterior, despierta un estado de hibernación para volver a intentar salvar a la humanidad

F.E.A.R. de Monolith Productions

Plataformas: PC, Xbox 360 y PlayStation 3

Unir los disparos en primera persona con el terror puede resultar una fórmula exitosa si se sabe qué se está haciendo. Y este es un buen ejemplo de eso. Para colmo, se inspiraron en el terror japonés, lo que hizo las ambientaciones más siniestras.

Respecto a la historia solo voy a decir que un grupo de soldados deben enfrentar una amenaza paranormal y, de repente, el jugador se encuentra solo con todo el “problemita” .

Superhot de SUPERHOT Team

Plataformas: PC, Nintendo Switch, Xbox One y PlayStation 4. Además, en Realidad Virtual para Oculus Quest

Este juego resulta muy llamativo y roza ser un más un título de puzles que de disparos. Mientras esté quieto, las cosas se mueven en cámara lenta, lo que le permite analizar la situación para tomar la mejor decisión para eliminar a sus enemigos. Cuando se mueva, todo se acelera al ritmo normal.

Por lo tanto, no es un juego de disparar a lo loco, sino que el aspecto táctico lo convierte en una opción muy particular. Además, su arte minimalista lo hace muy atractivo.

Bioshock de 2K Games

Plataformas: PC, Nintendo Switch, Xbox 360, Xbox One, Cloud Gaming, PlayStation 3 y PlayStation 4.

¿Qué decir de un juego que cambió la forma en la que se cuentan las cosas en los videojuegos? Respecto a la historia, el avión que transporta al personaje cae y se encuentra en el medio del mar hasta que ve un faro. Allí descubre la entrada a una ciudad subterránea donde las cosas no están nada bien.

Pero más allá de eso (prometí no hacer spoilers) este FPS con terror tuvo la particularidad de tener una estética única. De la mano, varios sucesos del pasado y de lo que ocurrió se cuentan a partir del ambiente, carteles caídos, etc, desarrollando el concepto de “narrativa ambiental” al máximo. Se lo considera una muestra de un videojuego convertido en obra de arte y uno de los mejores títulos de la historia.

Quedan invitados a disfrutar de sus dos secuelas también.

Menciones de honor:

Halo

Counter-Strike

Call of Duty

Wolfenstein 3D

S.T.A.L.K.E.R.

la saga Far Cry

Seguramente, si sos amante del género, me dirías: “¿Y Team Fortress 2?” o “¿Por qué no está Unreal Tournament?” Por eso expliqué que está es mi lista. Con eso no desmerezco a ninguno de esos juegos, pero me limito a cinco. Te invito a armar la tuya y compartirla conmigo en mi correo