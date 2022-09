Estos son los peores videojuegos de 2022 (por ahora)

Está claro que cada uno tiene sus gustos. Lo que para uno es fabuloso, para otro es aburrido. Incluso lo que para algunos es bueno, para otros es lo contrario. Sin embargo, en líneas generales existen consensos y, en función de eso, te dejamos los peores juegos en lo que va de 2022.

The House of the Dead: Remake de MegaPixel Studio

Plataformas: PC, PlayStation 4, Xbox One y Xbox Series X/S

Allá por 1996, las salas de arcade recibieron un equipo que en vez de palancas tenía pistolas y donde los jugadores debían disparar a los muertos vivos que los atacaban desde la pantalla. Clásico de clásicos. Luego, se adaptó de forma bastante mediocre a PC y Sega Saturn. Por eso, cuando anunciaron el remake para Nintendo Switch todos se esperanzaron, pero ya se les pasó.

Si bien las imágenes se ven mejores, nada más se puede decir que sea positivo. Los controles no reaccionan como uno esperaría, el juego se vuelve repetitivo rápido y no retocaron nada de lo que podría aclarar la historia al jugador. Para eso, me voy al arcade y juego al original. De cualquier forma, no es lo peor de esta lista.

Diablo Immortal de Blizzard

Plataformas: Android, iOS y PC

A ver, desde lo específicamente relacionado con el juego, no hay mucho que criticar. La jugabilidad está bien, los gráficos acompañan, tiene variables para jugar y podríamos definirlo como una buena opción. Entonces se preguntará: ¿Qué hace en esta lista? Es simple, le mete la mano en el bolsillo al jugador y le quiere sacar todo el dinero que tenga.

Es el rey de lo que se llama pay-to-win o “pagar para ganar”. Si no se invierte dólares, no hay forma de conseguir la victoria. Está tan lleno de microtransacciones de objetos que hacen que el juego pierda sentido. Claro que también se pueden conseguir jugando, pero la probabilidad es tan baja que resulta casi imposible. Además, si bien al principio el avance es acelerado pero de repente se convierte en una montaña imposible de escalar salvo que se invierta dinero o mucho tiempo. Lo que hace desaparecer el parámetro del entretenimiento y lleva a los jugadores a tirar su celular contra la pared.

Babylon's Fall de Square Enix

Plataformas: PlayStation 4, PlayStation 5 y PC

Square Enix presentó este juego con mucha expectativa y los jugadores acompañaron… 10 minutos. Ni el arte, ni la historia, ni el sonido lo salvaron, porque todo era mediocre. Para colmo, el jugador se ve obligado a repetir misiones más seguido de lo recomendable por la forma en que se diseñó, lo que lo vuelve monótono y lo invita a cerrar el programa. Si a este combo se le agrega que no era precisamente barato, rápidamente fue abandonado al punto que en un momento un solo jugador estaba conectado en todo el mundo. Apuntaron alto y se estrellaron de la peor manera posible.

Postal 4: No Regerts de Running With Scissors

Plataformas: PC

Retomando el espíritu de las dos primeras ediciones de la saga Postal, vuelve a ser el juego de disparos en primera persona (FPS) más violento del mercado. The Postal Dude, el protagonista, trata de cumplir misiones diarias de la manera más espectacular y sangrienta posible.

Ahora, con esa premisa: ¿cómo pudieron arruinarlo? A base de bugs (errores en el juego) y un gameplay reiterativo que termina siendo aburrido. Además, los chistes quedan antiguos. Ni siquiera podríamos considerarlo un placer culposo, como esas películas que son muy malas pero las vemos igual.

Intenta ser satírico pero no se sostiene con un guion que no es inteligente y ni siquiera aceptable. Piense en las estupideces que lo hacían reír cuando tenía 14 años y ahora no no le moverían un peloy se acerca un poco a lo que se encuentra en el juego. Por ejemplo, una de las misiones es arrojar mexicano con una honda por arriba de un muro de regreso a su país. No es absurdo, es simplemente estúpido.

CrossfireX de Remedy Entertainment





Plataformas: Xbox One y Xbox Series X/S

Este FPS tenía, en los papeles, todo para ser de lo mejor del año y terminó siendo el peor. Si hay un pecado que un juego de este género no puede cometer es el que sus controles no reaccionen como deben: la sensibilidad de movimiento cambia sin sentido y sin que nadie la toque, cuando el jugador se cruza con un enemigo, la mira inexplicablemente se baja, por ejemplo. Y no es una cuestión de hardware, porque pasa con cualquier aparato que se use para jugar, ya sea joystick o teclado.

Las balas se disparan, por suerte, pero salen del costado del arma y no desde el caño. Para colmo, cuando el jugador se puede familiarizar con eso, la dispersión hace que se muevan de manera errática y acertar no sea un mérito, sino un milagro. Ahora sume todo eso y llévelo a la experiencia principal que debe tener un FPS: el modo multijugador, con todos los usuarios intentando eliminar a los enemigos mientras tratan de adivinar a dónde irán sus disparos. Probablemente un balazo en el pie sea una experiencia menos frustrante.