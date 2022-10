Cinco grandes juegos de terror para disfrutar de Halloween

Llega Halloween y de la mano los niños disfrazados pidiendo golosinas, las películas en los distintos canales y plataformas y, por supuesto, nuestra lista de cinco juegos de terror para disfrutar en este día. Antes de empezar dejemos claro una cosa: no inventamos la pólvora y si sos amante del género es probable que los conozcas o lo hayas jugado. De cualquier manera, no dejan de ser grandes títulos y vale la pena recordarlos.

Amnesia: The Dark Descent de Frictional Games

Disponibilidad: Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC

Con una gran cuota de exploración, este juego en primera persona ubica al jugador en la piel de Daniel, quien despierta en un castillo casi sin recuerdos. A lo largo de la historia debe utilizar su ingenio para esquivar a las distintas criaturas que se cruza ya que no posee armas. Inspirado en los cuentos de H.P. Lovecraft, mientras más se descubre, más se acerca el jugador a la locura.

Alien: Isolation de The Creative Assembly

Disponibilidad: PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360, PC y Nintendo Switch

Como su nombre lo indica, bienvenidos al universo de Alien. Pero el protagonista no está entrenado, se encuentra indefensa y debe sobrevivir sola en una nave espacial donde está atrapada con una de las criaturas. Por momentos el juego tienta a quedarse encerrado en un locker y no moverse nunca más.

Dead Space de Electronic Arts

Disponibilidad: PlayStation 3, Xbox 360 y PC. El remake sale el 27 de enero para PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC

TPS (juego de disparos en tercera persona) con ambientación de terror donde el protagonista debe sobrevivir la invasión de unos extraterrestres en la nave espacial USG Ishimura. Tanto la crítica como los jugadores lo consideran uno de los mejores juegos del género (y algunos de la historia) por lo que cuando nos enteramos que se venía el remake para PS5 y Xbox Series X/S, quedamos expectantes.

Outlast de Red Barrels

Disponibilidad: PC, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch

El personaje no puede combatir, está encerrado en un manicomio y los pacientes están sueltos y con ganas de matar. Si a esto se le agrega que tiene perspectiva en primera persona, el miedo está garantizado.

Silent Hill 2 de Konami

Disponibilidad: PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360 y PC (ya avisaron que se viene el remake para consolas de última generación).

¿Qué se puede decir de este juego que no se haya dicho antes? Atmósfera, trama, jugabilidad, el título tiene el combo completo. Tal vez su único punto flojo tiene que ver con la cámara pero esto queda de lado cuando la historia atrapa al jugador y lo lleva a descubrir la culpa.

Por supuesto que hay otros grandes juegos del género: Resident Evil, Proyect Zero II, The Evil Within, Visage o F.E.A.R., por ejemplo. No hice una lista de los mejores, solo es una recomendación para adentrarse en el género, pasarla bien y, de paso, darse un flor de susto.