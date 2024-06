Summer Game Fest 2024 sorprendió y te mostramos lo mejor

Summer Game Fest volvió a ser el centro de la escena del mundo de los videojuegos cuando hoy llevó adelante su evento 2024 y mostró una colección de nuevos títulos que llegarán a las distintas plataformas. Estos son los más interesantes:

LEGO Horizon Adventures

Se trata de un spin off de la saga Horizon Zero Dawn de Guerrilla con vista isométrica y modo cooperativo online de estilo Lego que saldrá para PC, PlayStation 5 y Nintendo Switch.

Harry Potter: Qudditch Champions

Los amantes de la saga por fin podrán disputar del deporte de los magos. Estará disponible desde el 3 de septiembre para PlayStation, Xbox, Switch y PC y, aunque no es free to play, los usuarios de PS Plus podrán jugarlo gratis.

Star Wars Outlaws

Apenas un nuevo adelanto en el que vimos a varios de los personajes que estarán presentes en el título de mercenarios. El lunes 10 habrá más novedades en el Ubisoft Connect.

Neva

De los creadores de Gris, los españoles de Nomada Studio, muestra que será similar en el sentido estético pero contará con más combates y plataformas para todos los gustos.

Civilization VII

Primer tráler del nuevo juego de la franquicia de Firaxis. Por ahora solo se confirmó que saldrá en 2025 y estará disponible para todas las plataformas.

Batman: Arkham Shadow

Si te gusta la VR, preparate porque el pròximo título de Batman será exclusivo de esa consola.

Dragon Ball Sparkling Zero

El 11 de octubre llega el nuevo juego de la franquicia Dragon Ball.

Delta Force Hawk Ops

El juego está inspirado en la película de RIdley Scott y pondrá al jugador a rescatar a los soldados atrapados en Somalía.

Kingdom Come Deliverance 2

La secuela del juego de rol de acción anunció que saldrá este año y estará ambientado en Bohemia en el siglo XV,

Slitterhead

El juego de terror de Keiichiro Toyama, creador de Silent Hill, presentó un esperado tráiler donde vemos los combates contra criaturas únicas y terroríficas.

Dune Awakening

Es un MMO que cuenta una historia en un universo paralelo donde Paul Atreides nunca nació. Saldrá para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

Alan Wake 2: Night Springs

DLC del aclamado juego de terror que incluye tres personajes nuevos,

Valorant en consolas

El juego de disparos de Riot llegará finalmente a PlayStation 5 y Xbox Series este año.

Phantom Blade 0

El soulslike ya venía mostrando buena pinta y ahora mostró otro trailer cargado de acción.