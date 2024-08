Se viene un nuevo juego de deportes extremos

La desarrolladora No More Robots ha revelado la llegada de Descenders Next, la esperada secuela del exitoso juego de ciclismo de RageSquid, Descenders, que ha conquistado a más de 30 millones de jugadores alrededor del mundo. Esta nueva entrega no solo seguirá explorando el mundo del ciclismo extremo, sino que también introducirá otras disciplinas deportivas como el snowboard y el mountainboard, prometiendo una experiencia variada y emocionante para los aficionados de los deportes extremos.

Nuevas modalidades deportivas

Hasta ahora, solo se han confirmado el snowboard y el mountainboard como las nuevas modalidades deportivas incluidas en Descenders Next. Sin embargo, la desarrolladora ha adelantado que más deportes se irán añadiendo con el tiempo, cada uno con controles y mecánicas de juego únicos. Esto garantizará que cada disciplina ofrezca una experiencia fresca y desafiante.

Contenido ampliado y modalidades online

En comparación con su predecesor, Descenders Next llegará con una cantidad significativamente mayor de contenido desde su lanzamiento. Los jugadores podrán disfrutar de múltiples parques situados en diversos entornos, combinando áreas generadas de manera procedural con otras diseñadas a mano para asegurar una variedad y calidad en los escenarios. Además, se incluirán modalidades de juego online, ampliando las posibilidades de competición y colaboración entre los usuarios.

Exclusividad temporal en Xbox y lanzamiento en Game Pass

Uno de los aspectos más destacados del anuncio es que Descenders Next será una exclusiva temporal para las consolas Xbox. El juego estará disponible desde su lanzamiento en el servicio Xbox Game Pass, permitiendo a los suscriptores acceder al título sin costo adicional.

Fechas de lanzamiento

Descenders Next está programado para salir en 2025, inicialmente para PC, Xbox One y Xbox Series X/S. Posteriormente, en una fecha aún por determinar, el juego se lanzará también para PlayStation 4 y PlayStation 5, ampliando su disponibilidad a más plataformas y asegurando que una mayor audiencia pueda disfrutar de la adrenalina y la emoción que promete esta nueva entrega.

Esta secuela no solo apunta a superar el éxito de su predecesor, sino que también se presenta como una evolución significativa en el género de los juegos de deportes extremos, ofreciendo a los jugadores un abanico más amplio de experiencias y desafíos.