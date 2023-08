Para algunos, WrestleQuest de Mega Cat Studios y Skybound Games combina dos pasiones: los RPG con la lucha libre. Y eso es justamente lo que busca este título. Intenta ser una expresión de amor a dos géneros artísticos cargados de seguidores fieles.

El juego está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC. Está creado en pixel art y contiene homenajes a leyendas del wrestling como Andre The Giant, Jake The Snake Roberts o Jeff Jarrett. Pero sobre todo intenta ser un canto a la memoria de Randy Macho Man Savage.

Controlando el ring

En líneas generales, el juego es el clásico RPG de pelea por turnos, donde cada personaje, según su velocidad, actúa en orden. Todo eso está ambientado en un mundo donde la lucha libre es un modo de vida y el respeto a las leyendas, una cualidad.

Por ese motivo, entre las opciones de combate se encuentran los golpes planos, pero también tomas de lucha en conjunto con otro personaje y hasta el uso de managers que otorgan distintos beneficios o desventajas. Para poder utilizarlos es importante llevar un control de la energía, llamados Puntos de Acción, porque un error de cálculo puede dejar algún luchador al descubierto.

Otras de las características interesantes es el Hype, o el apoyo de los espectadores, que otorga beneficios y se modifica según el estilo de lucha de cada personaje. Por último, es normal que llevar los puntos de salud a cero no alcance para ganar el combate. Además, habrá que hacerle pin, también llamado puesta de espaldas, y conseguir la cuenta de 3 para vencer al contrario.

En ese universo, el jugador controla dos personajes distintos. Primero Muchacho Man, un fanático de Randy Savage que trata de emular a su héroe mientras busca ser lo más digno posible de su legado. Por otro lado, tenemos a Brink Logan, especialista en combate de parejas, que tiene una cierta inspiración en Bret The Hitman Hart. Sus destinos están entrelazados, pero sus caminos se recorren por separado durante buena parte del juego.

Contra las cuerdas

Por momentos la narrativa resulta lenta y eso afecta la dinámica del juego. Algunos jugadores se ven tentados a adelantar los diálogos para pasar a la acción porque el ritmo no va acorde a los combates. Respecto a la música, si bien no desentona, tampoco es una de las características que conviertan al juego en algo memorable.

Sin embargo, probablemente lo que más lo limita es que se trata de un juego de nicho por partida doble. Por un lado, los RPG en general no son los títulos que mayor público atraen, salvo algunas excepciones. Al mismo tiempo, la ambientación de wrestling con énfasis en las leyendas atraerá a los seguidores de la temática, pero no necesariamente sea algo interesante ni de referencia para todos los jugadores.

¿Eso convierte a WrestleQuest un mal juego? Para nada. Pero tampoco es uno de esos juegos memorables desde la jugabilidad. Sí, lo será para los amantes de la lucha libre y del RPG, más por una cuestión de afinidad que por otra cosa. Pero, aun así, resulta una opción entretenida y para pasar una buena cantidad de horas de juego.