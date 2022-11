Review: Football Manager 2023 invita a ser el gran DT

La franquicia Football Manager es un clásico de los amantes del fútbol, pero no de los que prefieren hacer rodar la pelota, sino de aquellos a los que les gusta pensar. No se trata de una demostración de habilidad física, en esta oportunidad el jugador se pone en la piel del director técnico de un equipo. Y por supuesto Football Manager 2023 de Sports Interactive y SEGA no desentona.

A leer

Antes de empezar con el análisis, me resulta importante contar que soy un antiguo jugador de este tipo de juegos de management deportivo. Desde los Championship Manager de Sports Interactive y Eidos, pasando por los On The Ball de Ascaron, siempre fue un género que me atrajo y divirtió.

Desde el nacimiento del Football Manager moderno (recordando que existió otro juego con ese nombre allá por 1982, el juego de Sports Interactive fue agregando más complejidad y contenido. La versión 2023 es, como las anteriores, por momento abrumadora. Hay tanto para hacer y ver que el jugador casual puede llegar a pensar que es demasiado y no saber ni por donde empezar. Por eso, al principio, requiere algo de paciencia.

Lo primero a tener en cuenta es que se trata de un título donde la información y los datos son importantes. Está claro que el fútbol no es una ecuación matemática, pero optimizar el uso de los potenciales de los jugadores es un buen método para el éxito.

Detrás de la gran base de datos que tiene el título, con nombres e información real de distintas ligas del mundo y competencias internacionales, permiten imbuirse en ese universo único que es el del entrenador. No se trata de poner los nombres más conocidos, porque eso no siempre funciona; tampoco de comprar a los famosos, porque la clave del éxito puede estar escondida en un pequeño equipo de Asia.

Probablemente, el jugador se pase una buena cantidad de horas pensando su táctica. Es obvio que cada uno de nosotros tiene su estilo favorito, pero hay que tener en cuenta que no siempre se cuenta con el material necesario para llevarlo adelante. Por eso hay que estudiar la plantilla y los posibles refuerzos.

Pero eso no es todo. Tener variantes es clave. La IA no se limita a lo básico, sino que muta. Es decir que, en pleno partido, cambiará su estrategia para adaptarla a lo planteado por el jugador o para buscar aprovechar otros espacios. Ahí es donde el usuario debe estar atento y tener plan B o C, según la necesidad.

El desarrollo de estas ideas puede tomar más o menos tiempo según el equipo y la plantilla. Por supuesto que dirigir una selección (cosa que también es posible) tiene sus características propias y, por ahí, llevan a un juego más lento porque entre fecha y fecha pasan, en algunos casos, hasta meses.

Otro punto a favor es el nuevo planificador de escuadrones. Este permite mirar al largo plazo. En ese análisis, podremos ver qué puestos de nuestra plantilla se resentirán cuando los veteranos se retiren y hacia dónde debemos reforzarnos pensando en el futuro.

Lo que hay que seguir trabajando

Tal vez uno de los puntos menos fuertes del juego es que parece muy similar al 2022. Que quede claro que eso no lo hace malo, sino que, más allá del planificador y algunos detalles más, realmente no nos encontramos con algo nuevo atrapante.

Otro de los puntos que siempre me hizo ruido, fue el sonido. Si bien, durante los partidos, pareciera que estamos en una cancha, termina resultando un griterío monótono, por lo que, en mi caso, prefiero jugar silenciado.

Y sin embargo….

Sigue siendo uno de mis juegos de cabecera. Por supuesto que requiere paciencia, análisis, perspicacia y, por qué no, un poco de suerte. Tiene mejoras respecto a lo anterior, pero resultan pequeñas en función del total. Y aun así es atractivo para los amantes del fútbol.

También hay que ser honestos: el simulador es tan bueno que casi roza la perfección de lo que pretende dar al jugador. Eso me lleva a pensar: ¿qué tantas posibilidades de novedades trascendentales hay? Seguramente los creadores podrían pensar algunas nuevas ideas, pero corriendo el riesgo de debilitar ciertas facetas del juego. Está en ellos decidir hasta qué punto convienen los cambios.

De cualquier forma, Football Manager 2023 es un gran juego en su género, tal vez el mejor. Así que si sos amante del fútbol y te gustaría probar suerte llevando a tu equipo de segunda división a ganar la Copa Libertadores, te invito a hacer como yo, elegir All Boys, e intentarlo.

Ficha técnica

Football Manager 2023 de Sports Interactive y Sega

Disponibilidad: 8 de noviembre

Plataformas: Xbox One y Xbox Series X/S y Cloud Gaming en Xbox Game Pass, PC en PC Game Pass, PlayStation 5 y Nintendo Switch