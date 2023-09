Si hay algo a lo que nos tiene acostumbrados la franquicia Total War es a envolvernos en mundos y épocas distantes, obligándonos a descubrir nuestro pasado y, sobre todo, a pensar. Y el nuevo juego nos trasladará en esta oportunidad a las arenas de Egipto en Total War: Pharaoh de Sega Europe Limited y la desarrolladora Creative Assembly Limited.

Las novedades

En medio del colapso de la Edad de Broce, las tierras que rodean el Nilo se encuentran a punto de cambiar para siempre. Por eso, lo primero a tener en cuenta es que podremos elegir entre ocho líderes, cada uno con su estilo de juego, ventajas, desventajas y dificultades.

Más allá de mover tropas y pasar horas ordenando estrategias, organizando producciones y calculando todo lo necesario a lo largo de 60 turnos, con giros históricos incluidos, el juego tiene un componente sandbox que le da una variabilidad interesante.

Sin ánimos de dar spoilers, estamos ante uno de los grandes títulos de estrategia de los últimos tiempos, con chances de convertirse en un clásico del género. Eso sí, a desarrollar la paciencia porque Ramsés no conquistó su reino en 10 días.

El lanzamiento

Tendrá versión digital desde el 11 de octubre o física desde el 23 del mismo mes. Esta última, además del juego, contará con packs cosméticos y un póster con el mapa de la campaña.

Quienes hagan la reserva del juego podrán participar del Acceso Anticipado entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre y recibirán el pack cosmético Avatar of the Gods y el pack cosmético Heart of the Shardana.

Total War: Pharaoh de Sega Europe Limited y Creative Assembly Limited

Disponibilidad: desde 11 de octubre versión digital y 23 de octubre versión física

Plataformas: PC

RTS (estrategia en tiempo real) en el que el jugador intenta conquistar el imperio egipcio, ya sea con Ramsés u otras figuras históricas. Para ello debe manejar ejércitos y recursos, desarrollar la diplomacia e incrementar su influencia, mientras está atento a las intenciones de sus competidores.