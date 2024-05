Todos los 4 de mayo se conmemora el D铆a de Star Wars, por un juego de palabras. La expresi贸n 鈥淢ay the fourth鈥, en espa帽ol, cuatro de mayo鈥, suena similar a la famosa frase de Star Wars 鈥May the force be with you鈥 (鈥淨ue la fuerza te acompa帽e鈥).

Por eso, te dejamos el listado de cinco juegos esenciales de la franquicia que ten茅s que jugar, aunque sea una vez, sin un orden en particular.

Star Wars: Battlefront 2 de Pandemic Studios y Lucasfilms

No confundir con la versi贸n m谩s moderna. El FPS/TPS (disparos en primera o tercera persona) original llevaba al jugador a recorrer algunas de las batallas claves de la historia de la franquicia, desde la perspectiva de la Legion 501 de Tropas de Asalto de 脡lite de Darth Vader.

Pero, adem谩s, tambi茅n se puede jugar como un jedi, volar distintas naves espaciales, y convertirse en el factor que cambie la guerra, para un lado o el otro.

Star Wars Knights of the Old Republic de LucasArts

Uno de los mejores RPGs de la historia. La 煤ltima esperanza de la Orden Jedi est谩 en manos del jugador. Pero 茅l puede decidir si ser谩 un h茅roe y salvar谩 a la rep煤blica o sucumbir谩 al lado oscuro, en una historia plagada de personajes interesantes y 煤nicos.

Star Wars: Republic Commando de LucasArts

Otro FPS (disparos en primera persona) con un gran contenido t谩ctico. El jugador controla un personaje, pero da 贸rdenes a otros dos que deben enfrentar la Guerra de los Clones defendiendo a la Rep煤blica, hasta que llega la fat铆dica Orden 66.

Star Wars Jedi: Fallen Order de Respawn y Electronic Arts

Cal Kestis es un padawan que sobrevivi贸 a la Orden 66 y ahora est谩 escondido en el universo, intentando pasar desapercibido. Sin embargo, una situaci贸n lo delata y debe escapar de los inquisidores y terminar su entrenamiento antes de que sea demasiado tarde.

Star Wars: X-Wing de LucasArts

All谩 por 1994, el lanzamiento de un simulador de combate a茅reo ambientado en el universo Star Wars nos vol贸 la cabeza a todos. La posibilidad de pilotear las distintas naves rebeldes era 煤nica y, m谩s, cuando tambi茅n pudimos unirnos al lado oscuro.