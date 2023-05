Que la fuerza te acompañe: los mejores memes para celebrar el Día de Star Wars

El 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars en todo el mundo, una fecha que se ha convertido en una especie de fiesta para los fanáticos de la famosa saga de películas de ciencia ficción. La razón por la cual se eligió este día para celebrar Star Wars tiene su origen en un juego de palabras en inglés.

La expresión “May the fourth” (en español, “Que la fuerza te acompañe”) suena similar a la famosa frase de Star Wars “May the force be with you” (“Que la fuerza te acompañe”), que es una de las frases más icónicas de la saga. Por ello, los fanáticos de Star Wars comenzaron a usar el 4 de mayo como una fecha para celebrar y rendir homenaje a la franquicia.

Otra versión indica que el Star Wars Day nació a raíz de una publicación en el diario británico London Evening News del 4 de mayo de 1979. Se trataba de una nota en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su recién adquirido puesto como primera ministra del país. “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations”, decía el escrito que dio lugar a un juego de palabras entre “Que la Fuerza te acompañe” (”May the Force be with you”).

Memes para celebrar el 4 de mayo, Día de Star Wars

Todo el planeta celebra el Día de Star Wars. Quizá no de manera generalizada pero sí son muchas las personas de todas las partes del mundo las que rinden homenaje a esta saga de ficción cuyas películas, series, videojuegos, juguetes, tienen millones de fanáticos alrededor del mundo.

Frases por el Día de Star Wars

Si eres seguidor de la franquicia Star Wars puedes emplear una de las siguientes frases para enviar a tus amigos que también siguen de cerca todo lo relacionado a la saga creada por George Lucas.

“Que la Fuerza esté contigo en este Día de Star Wars”.

“Hoy celebramos el Día de Star Wars, una galaxia muy, muy lejana”.

“Que este Día de Star Wars te traiga la misma emoción que cuando vimos la Estrella de la Muerte explotar por primera vez”.

“Un Jedi debe tener pasión, conocimiento y una celebración épica en el Día de Star Wars”.

“Que en este Día de Star Wars, la Fuerza te acompañe y te lleve a nuevas aventuras”.

“Hoy es el Día de Star Wars, un día para recordar la importancia de luchar por lo que es correcto”.

“Que este Día de Star Wars sea tan emocionante como la carrera de vainas en Tatooine”.

“En este Día de Star Wars, celebremos la unidad de las diferentes especies y planetas en la galaxia”.

“La mejor manera de celebrar el Día de Star Wars es con una maratón de las películas”.

“Feliz Día de Star Wars, que la Fuerza te acompañe siempre y que nunca te falte una espada láser a tu lado”.