PlayStation Plus: juegos imperdibles de agosto en Extra y Premium

Ya te contamos cuáles eran los lanzamientos de PlayStation Plus de este mes y ya están disponibles los títulos que llegan a PS Plus Extra y Premium, los otros dos niveles de suscripción de la plataforma de Sony. Estos son los que corresponden a PS Plus Extra:

The Witcher 3: Wild Hunt de CD PROJEKT RED

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

Considerado uno de los mejores juegos de la historia, nos lleva a vivir las aventuras del cazador de monstruos más famoso, Geralt de Rivia.

Wild Hearts de Electronic Arts y Koei Tecmo

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

Ambientado en un mundo inspirado en el Japón feudal, el lugar está plagado de criaturas monstruosas y gigantes llamados Kemono, que hay que cazar a lo largo del recorrido por la región de Azuma.. El jugador cuenta con armas de distintos tipos así como la posibilidad de construir trampas y usar mecanismos de una tecnología antigua y perdida en el tiempo, llamada Karakuris. Con esta desarrolla estructuras con características propias que ayudan en la caza, como lanzar cuerdas, golpear desde el aire o planear desde la altura. Pero para conseguirla debe vencer al lobo invernal Deathstalker.

Cult of the Lamb de Devolver Digital

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

Particular juego de bases y exploración con toques roguelite donde una oveja crea un culto y debe difundir la palabra.

Ride 5 de Milestone S.r.l.

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

Juego de carreras de motocicletas cargado de adrenalina y que busca entregar la experiencia más realista posible.

Watch Dogs 2 de Ubisoft

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

Marcus, un brillante hacker, busca acabar con el sistema operativo que usan los genios criminales.

Sword Art Online: Last Recollection de Bandai Namco

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

RPG de acción ambientado en el universo Sword Art Online y basado en el arco War of Underworld

Naruto to Boruto: Shinobi Striker de Bandai Namco

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

Juego de peleas del anime Naruto. Permite combates multijugador de hasta 4 personajes, así como batallas en equipo con la IA.

Sword Art Online: Alicization Lycoris de Bandai Namco

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

RPG de acción ambientado en el universo Sword Art Online en el que se recorre el Underworld.

Sword Art Online: Fatal Bullet de BANDAI NAMCO Entertainment

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

RPG de acción dentro del mundo de Gun Gale Online.

Sword Art Online: Hollow Realization de Bandai Namco

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

RPG de acción ambientado en el universo Sword Art Online en el que llega un nuevo VRMMORPG. Kirito conoce a un misterioso PNJ y recibe un mensaje críptico. Aunque este juego le resulta familiar, no es como aquel del que escapó hace años...

En la categoría Premium están:

TimeSplitters de Eidos Interactive

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

FPS (disparos en primera persona) en el que hay que detener unas criaturas que viajan en el tiempo y buscan cambiar la historia de la humanidad.

TimeSplitters 2 de Eidos Interactive

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

Los TimeSplitters están de regreso y hay que detenerlos.

TimeSplitters: Future Perfect de Eidos Interactive

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

El tercer título de la saga nos lleva a recorrer el tiempo investigando el origen de los TimeSplitters.

Sword Art Online: Lost Song de Bandai Namco

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

Bienvenido al mundo VRMMO, donde quedarás atrapado en este RPG de acción.