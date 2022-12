Meta deberá pagar 725 millones de dólares por filtrar datos privados

Luego del escándalo de Cambridge Analytica, Meta tuvo que llegar a un acuerdo. La empresa responsable de Facebook y de los cascos de VR (realidad virtual) Quest, tendrá que pagar 725 millones de dólares con compensación.

El caso

Allá por 2018, los periódicos The New York Times y The Guardian recibieron una filtración de un antiguo trabajador de la compañía británica Cambridge Analytica, Christopher Wylie. Este aseguraba que la empresa había conseguido una gran cantidad de datos privados de Facebook sin contar con el consentimiento explícito de los usuarios.

Esto generó un escándalo que llevó a una investigación en Europa y Estados Unidos. De hecho, en Gran Bretaña, la Information Commissioner Office multó a Facebook por medio millón de libras, Por suerte para la empresa, todavía no entraba en vigencia la GDPR, una ley que hubiese resultado en una condena peor. Al mismo tiempo, la Federal Trade Commission de Estados Unidos impuso una sanción por cinco mil millones de dólares a la empresa de Mark Zuckerberg. Pero el mayor problema era la demanda colectiva.

Un costoso acuerdo

Para detener ese caso, Meta aceptó abonar 725 millones de dólares, lo que se convierte en la cifra más alta jamás pagada por una demanda colectiva por privacidad de datos. Derek Loeser y Lesley Weaver, los abogados demandantes, expresaron que "este histórico acuerdo proporcionará un alivio a los demandantes por este complejo y pionero caso sobre privacidad".

Desde la empresa, portadores expresaron: "buscamos un acuerdo ya que es lo mejor para nuestra comunidad y accionistas. Durante los últimos tres años, renovamos nuestro enfoque de la privacidad e implementamos un programa integral de privacidad. Esperamos continuar construyendo servicios que la gente ame y en los que confíe con la privacidad en primer plano",