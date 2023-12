The Game Awards: confirmados, sorpresas y lo que esperamos que aparezca

The Game Awards se realizarán el 7 de diciembre desde las 9:30, hora argentina, y estarán repleto de premios y novedades. Como todos los años, muchas empresas presentaran sus nuevos lanzamientos y tendremos actualizaciones de algunos que ya fueron anunciados, pero que no pasaron de ahí. Por ese motivo, te damos un listado de lo que sabemos va a estar, creemos va a estar y nos gustaría que aparezca.

Lo seguro

Baldur's Gate 3 en Xbox

El gran RPG y candidato a quedarse con el GOTY (juego del año) confirmará la fecha que muchos esperan: el día que llegará a las consolas de Microsoft. Sabemos que será este mes, pero no la fecha exacta, así que estamos ansiosos por la información.

Supermassive Games y Dead by Daylight

El juego de terror multijugador que más dio que hablar este año tendrá una novedad importante: una historia narrativa de un solo jugador. No sabemos mucho más por lo que estamos esperando con muchas ganas más datos.

Prince of Persia: The Lost Crown

Ubisoft confirmó que estará presente en el evento y que llegará al mercado el 15 de enero de 2024. Por eso tendremos alguna novedad, ya sea un gameplay o algún anuncio importante.

The Outlast Trials

Está en Early Access desde junio y uno de los organizadores, Red Barrels, aseguró que nos quiere dar un susto con novedades de este título.

Lo que creemos

Microsoft Game Awards

Microsoft prometió varias sorpresas. Sin embargo, lo que es seguro que estará son novedades de títulos de 2023 como Avowed y A Senua's Saga: Hellblade II. Al mismo tiempo, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl y Like a Dragon: Infinite Wealth, que estarán disponibles desde el día 1 en Game Pass, presentarán algo. Formalmente, no podemos confirmar nada de esto, pero casi seguro que pasará por ahí.

Fallout

Ya tuvimos un teaser de la serie que se emitirá por Amazon Prime Video, pero no descartamos que tengamos algún tráiler más completo y alguna que otra sorpresa.

Hideo Kojima y Death Stranding 2 u otra sorpresa

El creador japonés aseguró su presencia y el año pasado ya mostró cosas de la secuela que está produciendo para PlayStation. Sin embargo, también sabemos que está detrás de un proyecto para Xbox. ¿Nos mostrarán algo?

God of War Ragnarök DLC

Nada confirmado pero mucho rumoreado. No sería sorpresivo que tengamos la presentación de una ampliación a la historia de Kratos.

Elden Ring Shadow of the Erdtree

FromSoftware hace varios días que no postea nada. Por eso es muy probable que vuelvan a la vida con novedades del DLC del GOTY de 2022.

Beyond Good and Evil y Skulls and Bones

Ubisoft tiene mucho guardado, por lo que estamos casi seguros de que alguno de estos dos títulos tendrá novedades. Lo más probable es que tengamos datos de la nueva edición de Beyond Good and Evil y, con suerte, alguna fecha exacta de lanzamiento de Skulls and Bones.

GTA 6

Ya vimos el tráiler que se filtró. Por eso es probable que nos sorprendamos con alguna novedad más porque si solo muestran eso tendría gusto a poco.

Lo que nos gustaría

Final Fantasy VII Rebirth

Ojalá tengamos novedades. La trilogía que revivió, de una nueva forma, uno de los grandes JRPG de la historia nos debe este título, por lo que estamos a la espera.

Metroid Prime 4

Lo anunciaron poco tiempo después del lanzamiento de la consola Switch y desde ahí poco más se supo. A mitad de su desarrollo cambiaron de empresa, pero después no supimos mucho más.

Star Wars Outlaws

Uno de los tantos títulos pendientes de la franquicia. Massive Entertainment tiene el desarrollo y lo publicará Ubisoft, por lo que esperamos tener algo que ver el 7 de diciembre.