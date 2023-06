El Summer Game Fest está a la vuelta de la esquina y promete tener novedades de una buena cantidad de títulos. Por el momento, está confirmado que se podrán ver imágenes de Lords of the Fallen de HEXWORKS y CI Games, Immortals of Aveum de Electronic Arts y Thrones and Liberty de NCSoft, un MMORPG free-to-play a PS5, Xbox series X/S y PC.

Un juego muy esperado

Throne and Liberty será un título de rol multijugador masivo en línea (MMORPG) donde la aventura y el combate se combinan mientras los jugadores deben recorrer un inmenso mundo. Pero a diferencia de otros títulos de ese género, tendrá "características geográficas y ambientales que cambian constantemente el curso del juego", explicaron los creadores.

Además, la descripción del juego marca que los jugadores podrán cambiar de forma y convertirse en distintos animales y hasta volar o explorar lo más profundo del mar. Por último, el título tendrá soporte cruzado entre todas las plataformas.

Lo distribuirá una gran empresa

"Amazon Games es uno de los socios más fiables para la publicación de juegos masivos de servicio en línea a nivel mundial, con experiencia demostrada en operaciones, localización, marketing y apoyo a la comunidad", confirmó Moonyoung Choi, el director principal de gestión de desarrollo de NCSoft. "Para nuestro título insignia de próxima generación, estamos seguros de que son el editor adecuado para llevar el valor inimitable de Throne and Liberty y su experiencia MMO dinámica e inmersiva a jugadores de todo el mundo", concluyó.