Sons of the Forest de Endnight Games,secuela de The Forest, llegará el 23 de febrero a Steam en modo de acceso directo. Originalmente se había anunciado como título terminado para esa fecha, pero los desarrolladores cambiaron su plan.

El comunicado

"Ha sido un largo viaje desde que empezamos el desarrollo de Sons of the Forest y ha crecido hasta convertirse en el juego más grande y complejo que jamás hemos hecho", explicaron desde Endnight Games. "Hay todavía muchas más cosas que queremos añadir; ítems, nuevas mecánicas, mejorar el equilibrio del juego y más. No queríamos retrasarlo de nuevo así que en vez de eso hemos decidido implicar a la comunidad en el desarrollo de este proyecto y mantener el 23 de febrero como nuestra fecha de lanzamiento, aunque haciéndolo ahora como un juego de Acceso Anticipado".

“The Forest fue un éxito gigantesco gracias a nuestra sorprendente comunidad y a las sugerencias, opiniones e informes de bugs que los jugadores compartieron con nosotros. Estamos muy emocionados y esperamos que los jugadores quieran emprender este nuevo viaje con nosotros para hacer de él el simulador de supervivencia y terror definitivo", concluyeron.

Una secuela muy esperada

Sons of the Forest propone sobrevivir a una isla donde hay hasta siete jugadores que deben enfrentarse a todo tipo de monstruos y tribus caníbales. El mapa será cuatro veces más grande que en el primer juego y cambiará de estación a medida que se avance en la historia. La IA fue modificada y mejorada para crear una experiencia más compleja.

Se anuncio a finales de 2020 y, desde ese momento, ya sufrió varios retrasos. Ahora hay que esperar hasta el 23 de febrero de 2023 para probar la versión de acceso anticipado.

The Forest de Endnight Games Ltd

Plataformas: PlayStation 4 y PC

El jugador sobrevive a un accidente de avión y se encuentra en un misterioso bosque. Allí construye un refugio, explora el mundo y se enfrenta a caníbales mutantes que quieren devorarlo.