Ubisoft confirmó cuando realizará su tradicional evento en el que muestra las novedades que se lanzarán. El Ubisoft Forward será en junio y contará con la posibilidad de verlo presencialmente en Los Ángeles.

Para ser exactos, la fecha a agendar es el 10 de junio. La hora todavía no se anunció, pero su cuenta de X, Ubisoft publicó: "¡Está de regreso! Unite a nosotros desde Los Ángeles para Ubisoft Forward el 10 de junio con actualizaciones y próximos lanzamientos".

Lo que podemos esperar

Principalmente, los ojos están puestos en lo que podamos ver de Star Wars Outlaws y Assassin's Creed Codename RED. En ambos casos, tienen fecha de lanzamiento para marzo de 2025. Pero además, se filtró un nuevo Prince of Persia, que estaría en desarrollo por parte de los creadores de Dead Cells.

Ubisoft Forward tiene la tradición de darnos sorpresas. En 2023, nos dejó los anuncios de Assassin's Creed Mirage, la fecha de lanzamiento de Avatar: Frontiers of Pandora y el anuncio de Prince of Persia: The Lost Crown, entre otros.

Ahora será cuestión de esperar para saber la hora, pero no nos cabe ninguna duda de que el evento estará lleno de novedades importantes.