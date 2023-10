Sega cancela el ambicioso juego Hyenas de Creative Assembly

SEGA nos amargó. Uno de sus proyectos, que venían promocionando fuerte, fue cancelado por falta de dirección y cambios en el motor gráfico que no satisficieron a los japoneses. Nos referimos a Hyenas de Creative Assembly.

Era un ambicioso shooter multijugador que saldría para PlayStation, Xbox y PC. De hecho, ya habían realizado varias betas para que los jugadores testearan las ideas. Los desarrolladores comentaron que la cancelación se debe a que se pasó del motor gráfico de Alien: Isolation a Unreal Engine a mitad del desarrollo, lo que generó numerosos problemas técnicos. Además, la dirección del proyecto cada vez era más desordenada y el presupuesto se estaba convirtiendo en el más alto de la historia de la empresa japonesa.

Desde Creative Assembly querían crear un juego de consola que tuviese potencial amplio, tomando como ejemplo Destiny y PUBG: Battlegrounds. "Al principio, HYENAS buscaba un ambiente de 'pícaros adorables', sobreviviendo en un mundo desordenado controlado por la élite", comentó un desarrollador que prefirió permanecer anónimo. "Sonaba intrigante, pero los detalles eran vagos. La Tierra estaba en ruinas, los ricos lo tenían todo, robar para sobrevivir, un escenario de ciencia ficción con un toque de la NASA".

De hecho, incluso se consideró que el juego fuera dirigido por Neil Blomkamp, quien estuvo detrás de las cámaras en películas de ciencia ficción como District 9 o Elysium y es un gran fan de Alien: Isolation. "Vino a visitar el estudio y le mostramos lo que estábamos haciendo. Tuvo la idea de insertar mucho humor de Internet y cosas así. Incluso hizo un vídeo de humor para mostrar lo que estaba pensando y, para ser sincero, después de ese periodo de 'qué estamos haciendo aquí', fue una inyección de energía tener algo de dirección", agregó la fuente.

"No estoy enfadado con Sega por haber cancelado HYENAS, para ser sincero, creo firmemente que de otro modo solo habría perdido más dinero. Estoy enfadado con los dirigentes de mierda, y con la gente que está por encima de ellos por no ocuparse de ellos. Tenía la esperanza de que, tras el fracaso de HYENAS, nos mantuvieran en Creative Assembly si el siguiente proyecto era otro bonito contrato de bajo riesgo como Halo Wars 2, pero lo más probable es que nos despidan a la mayoría y me parece bien", concluyó.