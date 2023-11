Hace unos días contamos que todo da a entender que el remake de Star Wars: Knights of The Old Republic había pasado a mejor vida. El RPG que enamoró a todos los fanáticos de Star Wars se merecía una nueva versión, más actualizada a los tiempos que corren, con mejores gráficos, sonido y, por ahí, alguna modificación en la jugabilidad, que no es mala, pero puede parecer un poco anticuada.

Allá por 2021 se anunció este remake, pero el proyecto fue pasando de manos sin destino hasta que, en los últimos días, se comentó que está cancelado. Para colmo, Embracer Group, quienes estaban a cargo del desarrollo, despidieron empleados recientemente.

Pero, tal vez, no todo es lo que parece. Jason Schreier, otro importante insider de la industria, aseguró en su cuenta de X: “No puedo decir si KOTOR Remake alguna vez saldrá, pero sí, dos personas de Saber Interactive me dicen que todavía están en ello, a pesar de los recientes rumores de que nadie está trabajando en el juego. (Saber tomó el proyecto de Aspyr el año pasado, como informó Bloomberg entonces)”.

Luego, ante la pregunta de un lector sobre una demo realizada por Aspyr antes de dejar el proyecto, comentó: “La Demo no fue terriblemente mala ni nada por el estilo. El problema más importante fue la falta de alineación entre todas las partes sobre el alcance y cuánto progreso podrían lograr dentro de un cronograma determinado”.

Ahora es difícil saber qué va a pasar, pero estoy seguro de que es mucho mejor tener la esperanza de que alguna vez llegue al mercado a resignarse al fin de un juego muy esperado.