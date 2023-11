Rumores de cancelación del remake de Star Wars: Knights of the Old Republic

Se anunció allá por 2021 y generó un gran revuelo. Probablemente, se deba a que es uno de los mejores RPG de la historia, o a que pertenece al universo Star Wars. Pero ahora la noticia es triste: todo da a entender que el esperado Star Wars: Knights of the Old Republic - Remake está cancelado.

Si bien no hay información oficial, el insider Jeff Grubb, aseguró que le confirmaron la cancelación del remake de Star Wars: Knights of the Old Republic: "Sólo quiero dejarlo claro: este juego no está en desarrollo ahora mismo. Simplemente, se ha detenido por completo. No está en proceso de ningún tipo en ningún estudio", expresó.

No es la primera vez que escuchamos rumores de cancelación. En los últimos meses, se decía que estaba paralizado el desarrollo. De hecho, paso de Aspyr, quienes tenían a cargo el desarrollo al principio, Saber Interactive que nunca mostró avances. Además, PlayStation borró el trailer de su cuenta de YouTube, por lo que todo marca que es el fin.

Lo único positivo que te podemos contar es que el título original está gratis para reclamar en este preciso instante en Prime Gaming. Así que no dejes de ir corriendo a reclamarlo.