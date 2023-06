Para todos los que preguntan acerca de Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 de Paradox Interactive, vamos a ser honestos y decir que no tenemos muchas novedades sobre el juego o el lanzamiento. O en realidad, las pocas que tenemos no son del todo positivas. Los creadores decidieron dar de baja las ediciones físicas de lujo y están dando reembolsos a todos los que la reservaron.

Adiós a los extras

Por el momento, las ediciones físicas estándar siguen en pie. Nos referimos a las llamadas First Blood y Unsanctioned. De cualquier forma, se puede solicitar el reembolso por reservarlas.

La que sí ya no existe más es la coleccionista, por lo que los que ya pagaron por ella tendrán de nuevo su dinero. Ojo, las ediciones digitales también están permitiendo solicitar el reembolso.

¿Por qué no existe más la edición de colección?

Los creadores explicaron que el contenido tiene una actualización, por lo que las ediciones físicas anteriores "ofrecían elementos que ya no son representativos del juego". Si bien las otras siguen en pie, ya avisaron que probablemente no contentan todo lo publicado en la propuesta original.

¿Cuándo sale?

Ni idea. Ese dato solo lo tiene la gente de Paradox. Lo que sí podemos decir es que anunciaron que en septiembre habrá novedades. Solo podemos confirmar que saldrá para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

"Ha pasado bastante tiempo entre actualizaciones mientras estábamos completamente centrados en el desarrollo del juego. Seguimos tan dedicados a ofrecer un gran juego de Vampire: The Masquerade - Bloodlines como lo estábamos cuando lo anunciamos, y esperamos mostrarles más en septiembre de este año", confirmaron en un comunicado.