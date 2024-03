Malas noticias. El MMO de League of Legends llegará bastante más tarde de lo que esperábamos. Lo bueno es que sigue en desarrollo, pero este se reinició.

“Después de una larga reflexión y debate, hace un tiempo que decidimos reorientar la dirección [del MMO de League of Legends]. No fue una decisión sencilla, pero era necesaria”, comentó Marc Merrill, cofundador de Riot Games y director de producto, en X. “La visión inicial no era lo suficientemente diferente respecto a los que se puede jugar hoy en día. No creemos que queráis un MMO al que hayas jugado antes con una capa de pintura de Runaterra; para hacer justicia al potencial de Runaterra y cumplir con las altas expectativas de los jugadores de todo el mundo, necesitamos hacer algo que realmente suponga una evolución para el género”.

“El reto es enorme, pero nuestro equipo de apasionados jugadores de MMO y veteranos desarrolladores está muy motivado para conseguirlo”, concluyó Merril. El título se encuentra bajo la dirección del productor ejecutivo Fabrice Condominas, quien trabajó en Electronic Arts y BioWare como productor principal de Star Wars: Squadrons y la franquicia Mass Effect.

Ahora habrá que esperar “durante mucho tiempo, probablemente años”, dijo Merril. “Recordad que, ‘cuando no hay noticias es una buena noticia’", agrego.