Dudas: ¿Resident Evil 4 Remake llegará a Xbox One o no?

Cuando anunciaron el remake de uno de los grandes juegos de Capcom, Resident Evil 4, para PlayStation 5 y Xbox Series X/S, muchos de los usuarios de las consolas anteriores hicieron puchero. Está claro que los japoneses quieren centrar sus cañones en los equipos de nueva generación, pero muchos esperaban que no se olvidaran de los ‘viejitos’.

Para colmo, se anunció que también estará en PlayStation 4 pero nadie dijo nada de Xbox One, por lo que los usuarios se largaron a llorar. Al parecer quedaron completamente excluidos. Sin embargo, una captura de pantalla de Amazon en el Reino Unido parece que tiene información distinta.

La captura muestra que estará en todas las consolas pero ¿será así?

Una captura que confunde

Un usuario de la tienda digital hizo circular una captura de pantalla donde se puede ver el juego listado para comprarse. Las posibilidades son PlayStation 4 y 5 o Xbox One o Series X. Incluso se puede ver que el precio es de 54 libras. Eso disparó los comentarios online y los usuarios estimaron que Capcom siempre tuvo en carpeta ese lanzamiento, pero que pone su énfasis en las consolas Next-Gen.

Yo me sentaría a esperar

Por lo pronto, oficialmente nadie lo confirmó. No es imposible que sea real, pero tampoco es algo seguro. Por un lado, el mercado al que apuntan es el más moderno, pero de la mano también es más chico que el de las consolas anteriores, por lo que lanzarlo en todas las plataformas podría generar más ventas.

Sin embargo, los títulos propuestos por Capcom para Xbox, sobre todo Street Fighter VI, no tendrán versiones en One, por lo que todo da a entender que no les interesa ese sector y piensan en hacerse fuertes ahora en el segmento que viene.

Por ahora hay que esperar al 24 de marzo de 2023. Ese día saldrá Resident Evil 4 Remake al mercado y solo ahí sabremos con certeza si estará en Xbox One o solo en Xbox Series X/S y PLaystation 4 y 5.