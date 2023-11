The Game Awards está a la vuelta de la esquina, pero otros premios internacionales ya empezaron a dar su veredicto y uno de los grandes candidatos a GOTY ya consiguió el primero. Los Golden Joysticks Awards, uno de los más importantes de la industria, coronó sus favoritos de 2023 y el ganado fue el que es considerado para muchos como el mejor por lejos: Baldur’s Gate 3 de Larian Studios.

El resto de los premiados fueron los siguientes:

Mejor narrativa : Baldur’s Gate 3

: Baldur’s Gate 3 Premio “Still Playing” – No Man’s Sky

– No Man’s Sky Mejor diseño visual – Baldur’s Gate 3

– Baldur’s Gate 3 Estudio del año – Larian Studios

– Larian Studios Mejor expansión – Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

– Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Mejor indie – Sea of Stars

– Sea of Stars Mejor juego VR – Horizon: Call of the Mountain

– Horizon: Call of the Mountain Mejor audio – Final Fantasy XVI

– Final Fantasy XVI Mejor tráiler – Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

– Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Mejor juego en streaming – Valorant

– Valorant Mejor comunidad – Baldur’s Gate 3

– Baldur’s Gate 3 Mejor hardware gamin g – PSVR 2

g – PSVR 2 Premio al descubrimiento – Cocoon y Geometric Interactive

– Cocoon y Geometric Interactive Premio de la crítica – Alan Wake 2

– Alan Wake 2 Mejor actuación protagonista – Ben Starr (Final Fantasy XVI)

– Ben Starr (Final Fantasy XVI) Mejor actuación de reparto – Neil Newborn (Baldur’s Gate 3)

– Neil Newborn (Baldur’s Gate 3) Mejor juego de Nintendo – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

– The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Mejor juego de PC – Baldur’s Gate 3

– Baldur’s Gate 3 Mejor juego de Xbox – Starfield

– Starfield Mejor juego de PlayStation – Resident Evil 4

– Resident Evil 4 Juego más esperado – Final Fantasy VII Rebirth

– Final Fantasy VII Rebirth GOTY definitivo: Baldur’s Gate 3

El RGP que marcó un antes y un después en el mercado, es el gran candidato a robarse todos los premios, pero tendrá competencia de la mano de Starfield de Bethesda, que se quedó con el premio al mejor juego de Xbox, y con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom de Nintendo. De cualquier forma, muchos no descartan a Resident Evil 4 y algunos se animan a colar a Alan Wake II en la pelea.