Fornite es uno de los juegos m谩s importantes de los 煤ltimos a帽os. D铆a a d铆a, millones de jugadores a nivel global entran a disfrutar de sus distintos modos de juego, desde la Isla de la Batalla al musical que emula el m铆tico Guitar Hero. Pero si en las 煤ltimas horas no pudiste ingresar, no te preocupes. No sos el 煤nico.

Y se march贸

La p谩gina del servicio mostr贸 a lo largo del d铆a que la posibilidad de iniciar sesi贸n estaba ca铆do a nivel global, por lo que los jugadores no pod铆an acceder al juego o a los modos.

Desde los creadores no dieron explicaciones claras de qu茅 fue lo que pas贸, pero s铆 aseguraron que estaban al tanto y estaban trabajando para solucionarlo. Algunos especularon que era un parate para agregar contenido, pero no, simplemente fue la t铆pica ca铆da de servicio.

Y regres贸

Por suerte, ya se solucion贸 el problema. Nadie sabe con certeza cu谩l fue y los creadores no anunciaron nada de eso, solo que lo hab铆an solucionado. De cualquier forma, algunos jugadores siguen informando que no pueden ingresar, as铆 que habr谩 que ver c贸mo evoluciona el servicio.