El Worlds 2023, el torneo más importante de League of Legends, continua su competencia y en la jornada de hoy un equipo clasificó a la próxima ronda y otro fue eliminado. LNG de China derrotó a KT Rolster de Corea y se aseguró un lugar en la eliminatoria, mientras que GAM Esports de Vietnam cayó contra los coreanos de Dsplus Kia y sumaron su tercera derrota para quedar fuera de competencia.

De la mano de Tarzan, LNG llegó a cuartos de final

Los resultados y partidos de esta ronda

La tabla de posiciones

Foto: lol.fandom.com

Resultados previos

Fecha 1

Fecha 2

Fecha 3

Ronda principal

Jugarán todos los equipos bajo el sistema suizo de cinco rondas a un mapa. Los que consigan 3 victorias se aseguran el paso a la siguiente ronda, mientras que los que sumen 3 derrotas serán eliminados.

Los ocho mejores equipos se clasificarán a la ronda eliminatoria al mejor de cinco mapas. Los dos finalistas se enfrentarán el 19 de noviembre en el Sky Dome de Seúl.

Si bien no se confirmó públicamente el dinero que recibirá, se estima que el campeón se llevará U$S 489.500 además de la Copa y un porcentaje de las ventas de la skin Renekton Worlds 2023. El subcampeón embolsará U$S 333.750.

Los favoritos

Como todos los años, los equipos orientales son los principales candidatos. JDG, de China, es sin duda uno de los que puede coronarse este año, con grandes nombres como 369, Kanavi y Ruler. Sin embargo, no son los únicos de ese país con chances, porque LNG también es una amenaza a vencer de la mano de Tarzan y Gala. Tampoco se puede descartar a Bilibili Gaming, con Bin y Yagao como estrellas.

Habrá que ver si la localía impulsa a los coreanos que tienen a T1, con el GOAT Faker como capitán y con la intención de seguir demostrando por qué tiene ese título. Sin embargo, es Gen.G con un equipazo formado por Doran, Penut, Chovy, Peyz y Delight el que parece la carta principal de Corea para ganar la copa.

Por otro lado, Deft, ahora en Dplus KIA, quien protagoniza el video que acompaña la canción del Worlds 2023, GODS, viene de alzar el título con DRX y busca repetir la hazaña.

Todos los resultados del Play In

Zona 1

Loud (Brasil) 2 – GAM Esports (Vietnam) 0

(Brasil) 2 – GAM Esports (Vietnam) 0 PSG Talon (Taiwán) 2 – Movistar R7 (México) 0

Zona 2

DetonatioN FM (Japón) 0 - CTBC Flying Oyster (Taiwán) 2

(Taiwán) 2 Team BDS (Europa) 1 - Team Whales (Vietnam) 2

Ronda de ganadores

Loud (Brasil) 0 vs. PSG Talon (Taiwán) 2 - El ganador pasó al partido de clasificación.

(Taiwán) 2 - El ganador pasó al partido de clasificación. CTBC Flying Oyster (Taiwán) 1 vs. Team Whales (Vietnam) 2 - El ganador pasó al partido de clasificación.

Ronda de perdedores

GAM Esports (Vietnam) 2 vs. Movistar R7 (México) 0 - El ganador enfrentó a Loud por un lugar en la clasificación.

(Vietnam) 2 vs. Movistar R7 (México) 0 - El ganador enfrentó a Loud por un lugar en la clasificación. DetonatioN FM (Japón) 0 vs. Team BDS (Europa) 2 - El ganador enfrentó a CTCB por un lugar en la clasificación.

Partido por un puesto en el partido clasificatorio

CTBC Flying Oyster (Taiwán) 0 - Team BDS (Europa) 2

(Europa) 2 Loud (Brasil) 0 - GAM Esports (Vietnam) 2

Partido por un puesto en la Ronda Principal