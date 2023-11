El Worlds 2023, el torneo más importante de League of Legends, continúa su competencia y comienza la ronda eliminatoria para definir al mejor equipo del mundo. Los cuartos de final se disputarán al mejor de cinco mapas, al igual que el resto de la ronda eliminatoria. Los dos finalistas se enfrentarán el 19 de noviembre en el Sky Dome de Seúl. El campeón se llevará U$S 445.000 además de la Copa y un porcentaje de las ventas de la skin Renekton Worlds 2023. El subcampeón embolsará U$S 333.750. Viendo el cuadro, todo da a entender que, salvo alguna sorpresa por parte de los estadounidenses de NRG, la Copa del Invocador se irá nuevamente al Lejano Oriente.

Los cruces

Los horarios

Los favoritos

Como todos los años, los equipos orientales son los principales candidatos. JDG, de China, es sin duda uno de los que puede coronarse este año, con grandes nombres como 369, Kanavi y Ruler. Sin embargo, no son los únicos de ese país con chances, porque LNG también es una amenaza a vencer de la mano de Tarzan y Gala. Tampoco se puede descartar a Bilibili Gaming, con Bin y Yagao como estrellas.

Habrá que ver si la localía impulsa a los coreanos que tienen a T1, con el GOAT Faker como capitán y con la intención de seguir demostrando por qué tiene ese título. Sin embargo, es Gen.G con un equipazo formado por Doran, Penut, Chovy, Peyz y Delight el que parece la carta principal de Corea para ganar la copa.

Sin lugar a dudas, la gran decepción fue la eliminación de todos los equipos europeos en la ronda principal, además de la de Dplus KIA, que contaba con el único campeón del año pasado, Deft, que estaba en competencia.