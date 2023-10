Una noticia policial toca la industria de los videojuegos: cinco ex altos cargos de Ubisoft fueron detenidos por las autoridades francesas. Se los interrogará por cargos de acoso y agresión sexual cuando eran miembros de la empresa.

Uno de los detenidos es Serge Hascoët, antiguo CCO, es decir, chief creative officer, y mano derecha de Yves Guillemot. Otro nombre relevante es quien fuera el antiguo máximo responsable editorial, Tommy François.

Serge Hascoët

La investigación policial nace de una periodística iniciada por el diario Libération de Francia. El periódico compiló testimonios de más de veinte empleados que describieron la "cultura tóxica" en Ubisoft, así como el "acoso moral y sexual y agresión sexual".

Algunos de los relatos, que se iniciaron con posteos en X, ex Twitter, donde se denunciaban las situaciones de acoso y agresión. Los casos se refieren a lo ocurrido en la sección “Editorial”, encabezados por Francois. Los testigos aseguraban que continuaba impune porque se encontraba amparado bajo el ala de Serge Hascoët, el gran jefe creativo de Ubisoft. Además, relataron que cuando iban a RRHH, las respuestas iban desde “son creativos, así trabajan” a "si no puedes trabajar con él, tal vez sea hora de que te vayas".

Uno de los testimonios más escalofriantes se refiere a una fiesta en 2015 donde Tommy François supuestamente intentó besar a la fuerza a una empleada mientras era sujetada por otros miembros de la empresa. La mujer luchó y logró liberarse. Cuando se lo contó a un director de la empresa, este dijo que era una broma y que había malinterpretado la situación.

La abogada de los demandantes, Maude Beckers, aseguró que “el caso es muy particular porque, más allá de un simple comportamiento individual, revela violencia sexual sistémica. Llevo veintidós años haciendo este trabajo, esta es la primera vez que veo un trabajo tan sustancial de la policía judicial en denuncias de esta naturaleza. En la mayoría de los casos de agresión y acoso, cuando se trata de una persona a veces amparada por su superior, no está tan establecido como en Ubisoft, hasta el punto que sentimos que se había convertido en algo necesario para la creatividad. La empresa parece haberse transformado en un gran patio de recreo para los creativos, donde se toleraba lo que ellos llaman una “atmósfera de colegial”, donde jugamos a la mancha y al sexo, donde nos entregamos a gestos sexuales donde por la noche las mujeres se encuentran atrapadas en el suelo o contra las paredes. RR.HH. sabía todo esto y suprimió sistemáticamente las denuncias. Lo excepcional en este asunto es la complicidad de los trabajadores administrativos de la empresa. El jefe de Ubisoft, Yves Guillemot, aún no ha sido escuchado”.

Ubisoft, por su parte, aseguró que “no tenía conocimiento del asunto y, por tanto, no podía expresarse”.