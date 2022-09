Rumor: estaría cerca el battle royale de Halo Infinite

Halo Infinite de 343 Industries y Xbox Game Studios tiene una deuda pendiente con los jugadores: el modo battle royale. Si bien el juego tiene excelentes críticas, el rumor de que pronto estaría disponible viene sonando hace rato, pero nunca se concreta, lo que hace que los amantes del PvP (jugador contra jugador) no se terminen de prender con el título. Sin embargo, parece que ahora sí estamos cerca.

¿De dónde nace la idea de que saldrá pronto?

Certain Affinity es un estudio que trabaja con 343 Industries. Desde esa empresa, dejaron entrever que hay algo "grande y nuevo" en camino relacionado con Halo. Aunque aseguraron que no pueden decir nada más, todos miraron de reojo y esperanzados.

Lo que pasa es que Certain ya trabajó en juegos de Halo y tiene más de 15 años colaborando, en mayor o menor medida, con la franquicia y, de hecho, confirmó hace unos meses que trabaja en algo para Halo Infinite. Considerando, además, que buena parte de sus antecedentes están relacionados con proyectos multijugador, los jugadores sumaron dos más dos, el resultado fue cuatro y muchos están convencidos de que se viene el battle royale.

Pero, ¿llega o no?

La verdad es que nadie, salvo el director general de Certain Affinity, Max Hoberman, lo sabe con certeza. En la entrevista que dio no quiso confirmar nada. Solo comentó que llevan más de dos años trabajando en algo para Halo Infinite pero no como equipo de apoyo sino como desarrollador principal. Lo otro que agregó es que se trata de un proyecto importante y nuevo para la franquicia. Ahora habrá que esperar para ver cuándo alguien lo confirma.