Riot Games confirmó que se acaba la colaboración con Prime Gaming. A partir de marzo de 2024, los jugadores no podrán reclamar los beneficios a los que estaban acostumbrados.

Todos los meses, los suscriptores de Amazon Prime pueden acceder al servicio Prime Gaming, en el que tiene juegos gratis y contenido sin cargo para distintos títulos como Call of Duty: Warzone 2.0 y EA Sports FC 24. Al mismo tiempo, tienen disponibles beneficios cosméticos para los productos de Riot Games como League of Legends y Valorant, o mejoras para Teamfight Tactics, League of Legends: Wild Rift y Legend of Runeterra. Sin embargo, esto llegará a su fin.

"Prime Gaming ha decidido no renovar nuestra promoción", anunció Riot Games a través de un comunicado en X, anteriormente Twitter. Entonces, el acuerdo llegará hasta marzo, último mes en el que los jugadores podrán reclamar los beneficios. "Sabemos que esto es decepcionante y queríamos hacéroslo saber tan pronto como pudiéramos", agregó la empresa, y después concluyó: "Puedes continuar reclamando regalos durante los próximos meses, y cualquier contenido de Prime Gaming desbloqueado antes de marzo de 2024 permanecerá en vuestras cuentas".