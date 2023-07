Si algo le faltaba al mundo de los videojuegos era la publicidad. A ver, no nos referimos al intento de vender algún producto, lo que ocurre en más de alguna oportunidad, sino a la que intenta captar empleados. Pero no es lo que imaginamos. Se podría pensar que se utiliza para buscar programadores, diseñadores o algo relacionado con el mundo del gaming, pero no, en este caso se trata de algo completamente distinto.

A manejar camiones

American Truck Simulator de SCS Software se lanzó en allá por 2016. En breves palabras, es una simulación de la vida de camioneros donde el jugador debe llevar cargas de un sitio a otro con manejo en tiempo real. Además, permite personalizar el camión, mejorar sus prestaciones y convertirlo en el nuevo hogar del conductor.

A lo largo de las rutas, se ven carteles publicitarios de distintas cosas, pero de repente, algunos jugadores notaron algo en particular: había ofertas de trabajo.

El salto a uno de verdad

Desde los creadores de SCS Software anunciaron una colaboración con Schneider National, una de las empresas de logística más importantes de Estados Unidos. De esta manera, se le ofrece a los jugadores de American Truck Simulator ka oportunidad para convertirse en conductores reales de camiones.

Kara Leiterman, responsable de relaciones con la prensa de la empresa de transportes, remarcó que observaron que los jugadores mostraban "habilidades por encima de su nivel de experiencia". Por eso, al tratarse de un simulador realista, consideraron que muchos podrían estar interesados en convertirse en camioneros reales.