Malas noticias: Ubisoft cierra varios servidores de juegos

La desarrolladora y publicadora francesa Ubisoft anunció el cierre de 15 servidores de juegos para PC, PlayStation 3, Xbox 360 y Wii U desde el 1 de septiembre. Esto significa que no se podrá jugar online en la mayoría de los títulos afectados, como así tampoco estarán disponibles varios DLC.

Sin bien aseguraron que el cierre de los servidores no afectará las versiones remasterizadas de los juegos, como es el caso de Assasin's Creed III y Far Cry 3, sus DLC no serán accesibles en PC. Lo mismo ocurrirá con los contenidos adicionales de las versiones para computadora de Assassin's Creed La Hermandad, Assassin's Creed Liberation HD, Driver San Francisco, Prince of Persia: The Forgotten Sands y Silent Hunter 5. Finalmente, el juego de realidad virtual Space Junkies de 2019 quedará inactivo en su versión para PC.

¿Qué juegos tendrán problemas?

Este es listado de los títulos afectados y de qué manera:

Anno 2070 : en la versión de PC no se podrá jugar en modo multijugador, vincular cuentas de Ubisoft en el juego ni usar funciones en línea.

: en la versión de PC no se podrá jugar en modo multijugador, vincular cuentas de Ubisoft en el juego ni usar funciones en línea. Assassin's Creed II: tanto en PC como PlayStation 3 no se podrá jugar en modo multijugador, vincular cuentas de Ubisoft en el juego ni usar funciones en línea.

tanto en PC como PlayStation 3 no se podrá jugar en modo multijugador, vincular cuentas de Ubisoft en el juego ni usar funciones en línea. Assassin's Creed 3 (la versión de 2012) : en PC no funcionará el modo multijugador, ni vincular cuentas de Ubisoft en el juego o usar funciones en línea. Además, tampoco se podrán instalar o usar DLCs. En PlayStation 3, Wii U y Xbox 360 no se podrá jugar en modo multijugador, vincular cuentas de Ubisoft en el juego ni usar funciones en línea.

: en PC no funcionará el modo multijugador, ni vincular cuentas de Ubisoft en el juego o usar funciones en línea. Además, tampoco se podrán instalar o usar DLCs. En PlayStation 3, Wii U y Xbox 360 no se podrá jugar en modo multijugador, vincular cuentas de Ubisoft en el juego ni usar funciones en línea. Assassin's Creed La Hermandad: en PC se deshabilitan el modo multijugador, vincular cuentas de Ubisoft en el juego y usar funciones en línea. Tampoco se podrá acceder o instalar DLCs. En PlayStation 3 y Xbox 360 no se permitirá el modo multijugador.