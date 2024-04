Malas noticias: este año no se realizará la BlizzCon

Malas noticias para los amantes de los juegos de Blizzard. La empresa dueña de World of Warcraft o Starcraft anunció que este año no habrá BlizzCon.

En un comunicado publicado en su propia página web, expresaron que "tras una cuidadosa consideración a lo largo de este último año, en Blizzard hemos tomado la decisión de no celebrar la BlizzCon en 2024".

"Esta decisión no se ha tomado a la ligera, porque la BlizzCon sigue siendo un evento muy especial para todos nosotros, y sabemos que muchos la estábais esperando. Aunque nos enfocamos este año de forma diferente y hemos explorado otros formatos de evento distintos en el pasado, estad seguros de que estamos tan emocionados como siempre por celebrar la BlizzCon en años venideros", concluye el comunicado.

Para aquellos que no saben, la BlizzCon es el evento anual de Blizzard. Históricamente, era el lugar donde la empresa presentaba sus próximos proyectos y reunía a toda comunidad con paneles y eventos especiales.

Si bien fue cancelado entre 2020 y 2022 por la pandemia de Covid-19, el año pasado regresó en noviembre y se celebró en el centro de convenciones de Anaheim, California. Este año había mucha expectativa luego de la compra de la empresa por parte de Microsoft.

De cualquier forma, está confirmado que habrá novedades de World of Warcraft: The War Within o la primera expansión de Diablo IV, Vessel of Hatred, en la Gamescom de Colonia. "Esperamos que estas experiencias, junto con eventos de la industria por streaming en los que os mantendremos al día de lo que ocurre en los universos de nuestros juegos, capturen la esencia de lo que hace a la comunidad de Blizzard algo tan especial”, expresaron.