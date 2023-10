Compra de Activision Blizzard por Microsoft: ¿fin de la novela?

Ahora sí, todo da a entender que la novela del último año termina. Nos referimos a la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Se concretaría el 13 de octubre por un valor de 68.700 millones de dólares.

El medio especializado The Verge, aseguró que ese día conseguirán una de las autorizaciones que les eran esquivas: la de la Competition and Markets Authority (CMA) de Reino Unido.

La decisión final del organismo de control británico debía anunciarse antes del 18 de ese mes. La CMA había expresado por momentos sus dudas respecto a los juegos en nube por lo que Microsoft ofreció garantías asegurando que también cederá los derechos de streaming a Ubisoft durante 15 años.

De esta manera, concluirá una novela que comenzó veinte meses atrás y que hay recibido distintas aprobaciones, pero también fue combatido por Sony. De cualquier forma, incluso con la venta finalizada, en Estados Unidos la situación no es igual. La Federal Trade Commission (FTC) no está convencida y no aprueba el negocio, por lo que podría continuar la batalla judicial con Microsoft porque consideran que la venta "atenta contra los derechos de los consumidores".