Ya son 4 personas que demandan ser reconocidos como hijos de Ricky Maravilla

Este martes se conoció otro supuesto hijo no reconocido de Ricky Maravilla (78). Con este hombre, ya son cuatro personas que aseguran ser hijos no reconocidos del cantante, que supo llenar todos los escenarios de la movida tropical.

El dato se conoció en el programa A la tarde de America TV, que es conducido por Karina Mazzoco (54). El supuesto hijo no reconocido de Maravilla fue identificado como Daniel Guerra, y fue su familia que pidió en televisión que certifique la paternidad mediante un estudio de ADN.

Esta persona falleció en el 2009 a los 46 años y su hermana, Marisa Figueroa, contó la historia en A la Tarde y remarcó que no buscan dinero, sino certificar la paternidad del cantante. Según allegados del cantante, Maravilla "está a disposición de la Justicia y está esperando fecha" para realizarse el ADN.

Por otro parte, Marisa manifestó que "nunca le pidieron un peso. Mi hermano sabía que él era su padre y Ricky lo ha llegado a presentar como hijo, pero nunca se hizo cargo". "Ricky le tenía rechazo a Daniel, él se perdió a una persona maravillosa porque mi hermano era muy bueno", recordó su hermana.

Durante la entrevista, también contó que su hermano llegó a conocer a los otros hijos no reconocidos del cantante. "Mi madre lo quería mucho a Ricky, fue su primer novio, a pesar de que nunca la ayudó, él la fue a ver al hospital", indicó.

Hijas no reconocidas

En el 2023, Guadalupe Oliva apreció y fue una de las primeras de las hijas no reconocidas por Rocky Maravilla. Ella desde hace mucho tiempo trata y quiere conocer su verdadera identidad y en la misma situación, se encuentran otras dos personas, ambas mujeres.

En el caso de Guadalupe, el cantante tuvo relación oculta debido a que Maravilla no quería hacer público esta noticia. Sin embargo, el caso de sus dos supuestas hermanas no reconocidas no es el mismo. Debido a que el salteño nunca tuvo contacto con ellas, pero ambas esperan ser reconocidas por él.