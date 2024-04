A un año de su infarto, Jorge Rial: "Durante 10 minutos, no pertenecí a este mundo"

A un año de sufrir un infarto en Colombia, el conductor y empresario Jorge Rial (63), utilizó sus redes sociales para compartir el momento más duro de su vida y reflexionó al respecto.

“En esta cama, hace exactamente un año, la vida intentó abandonarme de manera artera. Durante diez minutos ya no pertenecí a este mundo y todo se suspendió en el tiempo. Solo recuerdo calor y paz. Nada más y nada menos. No era mi hora”, escribió.

También, fue contundente y agradeció la contención que tuvo de sus hijas, Morena y Rocío, por haber estado a su lado en ese delicado momento de salud. Tampoco, se olvidó de su nieto, Francesco.

“Estoy de pie. Rodeado de amor. Como cuando me desperté y allí estaban Rocío y Morena. Y María, que de golpe se encontró en una historia digna del realismo mágico de su país. Y antes, aún del otro lado, la voz de Fran que me pedía que no aflojara”, sumó.

También, agregó: “Y a los médicos colombianos, profesionales del amor. Y Omar, el ángel de la guarda que no dejo de golpear mi pecho hasta que el corazón se dignó a despertarse”.

“Ni olvidarme de @doctorcapuya que voló solo para cuidarme. Y el amor de mis amigos y compañeros de trabajo que no creían en las noticias fatales que llegaban. Y a cada uno de los que desde hace más de 35 me acompañan y rezaron en hermosas cadenas de oración”, cerró.