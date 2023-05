Jorge Rial contó que estuvo diez minutos muerto en Colombia

Después de sufrir un infarto que casi termina con su vida en Colombia, Jorge Rial está de nuevo en el país y volvió a Argenzuela, su programa por Radio 10.

En el ciclo, el periodista reflexionó sobre la situación que vivió y reveló: "Mi hoja de clínica dice muerte súbita, estuvieron diez minutos tratando de reanimarme". "Nadie está preparado para morirse, que literalmente fue lo que me pasó", reflexionó.

Rial profundizó sobre sus sensaciones luego de sufrir el infarto y aseguró: "Ese momento es absolutamente glorioso, es cálido, calentito. Te atrae, te lleva, te llama. La muerte no es dolorosa, es un lugar cálido".

Además, en su programa radial, el exconductor de Intrusos detalló: "Empecé a ahogarme. No encontraron la manera de sedarme en un principio. Tuve un paro cardíaco con muerte súbita". "Escuchaba todo lo que decían alrededor mío, se preguntaban de todo, si había tomado cocaína o si había hecho algo", dijo.

"Intentaba moverme y hacer contacto con la enfermera para decirle: ‘Estoy acá, no me dejen ir’. Yo era el caso más complejo del lugar, y luego fui como una atracción porque estuve 10 minutos muerto", contó.

Por otra parte, Rial agradeció al personal de salud que le salvó la vida. "Omar es el nombre del enfermero que se trepó arriba mío y se negó a dejarme ir", profundizó. "Todavía no lo asumo, lo cuento y parece que estoy contando la historia de otro, pero es la mía. Realmente fue terrible y tuve mucha suerte", analizó.

El conductor también detalló: "Tengo todavía en el cuerpo la sensación de ese calorcito hermoso" y pidió "perdón por la respiración, pero me canso".

Con respecto a lo que viene en su vida, el comunicador de 61 años comentó: “Me tengo que recuperar físicamente para volver porque estoy muy cansado y me cuesta mucho caminar cinco cuadras. Estoy comiendo mejor, bajé casi siete kilos, perdí un kilo por día en la Unidad de Cuidados Intensivos".

"Tengo ganas de volver, me gusta estar acá. Pero tengo que saber que tengo que volver bien. Lo que me pasó fue una experiencia que no quiero volver a pasar", les confesó a sus compañeros y radioescuchas.