Nicki Nicole y la posibilidad de trabajar junto a Tini: "De eso hablamos ayer"

Nicki Nicole (23) tiró una bomba que podría vincular en un trabajo colaborativo junto a Tini Stoessel (27). La cantante lo contó este lunes, en un programa de streaming, que es conducido por Lizardo Ponce (34) junto a Sol Pérez (30).

Nicki Nicole fue invitada a Rumis, el show de streaming, que se emite por el canal La Casa. La cantante durante la entrevista contó su experiencia de cómo vivió el último show de Tini en el Club Hurlingham, donde la Triple T presentó su nuevo proyecto Un mechón de pelo.

"Vale la pena 100 por 100 su show. Es una locura. De hecho, cuando el cielo se mezcla con el show, es cine. No lo podía creer. Me hizo sentir muchas cosas. Cuando llegué a mi casa me puse a escuchar ‘Buenos Aires’ al palo, que es mi canción favorita del disco. Y ahí dije: ‘Qué mujer’”, confesó la rosarina.

"Me emociona para bien. La llorada era personal y también como de orgullo, de poder verla a ella siendo ella misma. Y eso es lo que más me gustó de todo”, sumó.

Hasta ese momento, todo era color de rosas. Aunque, todos estaban esperando la pregunta que realizó Lizardo acerca de cuándo ambas artistas podrían trabajar en un proyecto musical.

Sin titubear y sin dar mucha vuelta, la rosarina le confesó a la mesa de Rumis: “De eso hablamos ayer, de hecho. De juntarnos en el estudio”. En ese momento, a modo de broma, Lizardo deslizó la posibilidad de hacer un "Buenos Aires y Rosarios remix" y la artista le devolvió una sonrisa cómplice.

“Estaría bueno y siento que Tini es una persona que, al igual que yo, fluye desde un lado mucho más humano, de decir: ‘Che, ¿nos juntamos a hacer música?’. Y si sale, sale. Y si no, nos conocimos musicalmente y fue. Eso es lo que más me gusta de ella, que es súper genuina y súper amorosa. Ya me pongo sensible”, cerró la rosarina.