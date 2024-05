'The Last of Us': revelan nuevos detalles sobre el estreno de la segunda temporada

La grabación de la segunda temporada de The Last of Us sigue adelante y los fans tendrás la oportunidad de ver los resultados en el futuro. Nueva información de Deadline reveló interesantes detalles sobre el estreno de los siguientes capítulos, apostando por un futuro brillante para la serie en MAX y más fama y gloria para sus brillantes protagonistas, Bella Ramsey (20) y Pedro Pascal (49).

¿De qué trata The Last of Us?

Basada en el famoso videojuego homónimo de Naughty Dog, a serie sigue a Joel (Pascal) y Ellie (Ramsey), dos sobrevivientes en un mundo devastado por una pandemia fúngica que convierte a las personas en criaturas agresivas. Joel, un hombre endurecido por la pérdida y el dolor, se ve obligado a proteger a Ellie, una adolescente que puede ser la clave para encontrar una cura debido a su inmunidad. En su viaje a través de un Estados Unidos postapocalíptico, enfrentan peligros de infectados y humanos despiadados.

The Last of Us explora temas complejos como la moralidad en tiempos de crisis, la naturaleza del sacrificio, y la lucha por la humanidad en medio de la desesperación. Examina las profundidades de las relaciones humanas, especialmente la evolución del vínculo entre Joel y Ellie, quienes encuentran en el otro una razón para seguir adelante. Además, cuestiona qué significa realmente sobrevivir y qué estamos dispuestos a perder para proteger a quienes amamos.

¿Cuándo se estrena la nueva temporada de The Last of Us?

Aunque todavía no existe una fecha de estreno fija para los nuevos capítulos, Deadline informó que la segunda temporada comenzará a emitirse en la primera mitad de 2025, por lo que ya tenemos una ventana de lanzamiento aproximada. Los fans tendrán que ser muy pacientes. Recordemos que uno de los showrunners de la serie, Neil Druckmann, también se encargó de crear el videojuego, por lo que esta adaptación no podría encontrarse en mejores manos.

¿De qué tratará la segunda temporada de The Last of Us?

Como bien se sabe, los nuevos capítulos de la serie adaptarán The Last of Us: Part II, secuela del videojuego de 2013. Este título continúa la historia de Ellie, ahora adulta, en un mundo aún marcado por la pandemia fúngica. Tras un trágico evento que le arrebata a una figura crucial en su vida, Ellie se embarca en un viaje de venganza que la lleva desde Jackson, Wyoming, hasta Seattle. A lo largo de su travesía, se enfrenta no solo a infectados y facciones enemigas, sino también a sus propios demonios internos.