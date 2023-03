Walter Giardino a Ciudadano News: “Estamos trabajando en un nuevo material”

Rata Blanca es sinónimo de rock, metal y calidad. Una de las bandas más icónicas de la Argentina, que con su estilo potente, pero sin olvidar las grandes baladas, sigue cautivando a más de tres generaciones en todas partes del mundo, y que en este 2023, está realizando una extensa gira por el país, que continuará por el resto del continente.

A pesar de los flashes, la fama y el reconocimiento internacional, su guitarrista y fundador, Walter Giardino, considerado uno de los mejores en su puesto, mantiene los pies sobre la tierra. La humildad de los grandes. Es por eso que, en la previa de dos conciertos que brindará en la provincia de Mendoza, habló con Ciudadano News respondiendo absolutamente todo.

Entre las preguntas, obligadamente, se le consultó por nuevo material discográfico, ya que el último trabajo de estudio de Rata Blanca fue en 2015 (Tormenta Eléctrica). Para alegría de los fanáticos, Giardino confesó que falta cada vez menos para que salgan a la luz nuevas canciones, pero manteniendo la esencia del hard rock.

-¿Cómo han arrancado este 2023?

-La verdad que el año arrancó a full. Ya estuvimos en el sur y en el norte de la Argentina, recorriendo muchas ciudades del país. La gente está respondiendo de la mejor manera. Continuaremos por varias ciudades más. Luego seguiremos por el resto de Sudamérica y Centroamérica, para después pasar por México y Estados Unidos.

-Y en Mendoza harán dos fechas este fin de semana (sábado 25 en el Cine teatro Plaza de Godoy Cruz y domingo 26 en el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bulfano de San Rafael)

-Sí, estamos muy contentos. Nos permitirá disfrutar más del lugar, que es algo que también me gusta. Poder recorrer y conocer nuevos sectores del país, algo que no siempre podemos hacer.

-El pasado 9 de marzo compartieron escenario con Mötley Crüe y Def Leppard. ¿Cómo fue esa experiencia?

-Los shows con esa clase de pesos pesados, son más intensos y con mucho público. Lo pasamos muy bien. En el momento que subimos al escenario hubo más de 20 mil personas. Estuvo buenísimo y la gente lo disfrutó mucho, eso es lo más importante.

-¿Disfrutás de los grandes escenarios a campo abierto, o te gusta más tocar en teatros?

-Las dos cosas se disfrutan. Cada una tiene la suya. El teatro es algo que nos sienta más cómodo, en lo que respecta a estructura y acústica. A la gente también, aunque entendemos que se dificulta para moverse y saltar, que es algo que nuestro público también quiere. Estamos pensando en hacer un estadio, ya sea para fin de año o para el 2024.

-¿Cuál es la explicación de que Rata Blanca se mantenga en el tiempo y haya un público tan variado de edades que va a los shows?

-Creo que la música es la explicación. Hay canciones que siguen funcionando. Somos una banda que genera adrenalina en vivo. El día que Rata Blanca no genere eso, habrá sido el fin. Lo vivimos la vez pasada con Mötley Crüe y Def Leppard. Seguimos siendo una banda de rock cruda y eso la gente lo reconoce.

-Te lo deben preguntar todo el tiempo… ¿Cuándo sale nuevo material discográfico?

-En la pandemia, tuve el tiempo para componer canciones y podríamos hacer prácticamente dos discos. Ya estamos trabajando en nuevo material, se grabó mucho en Buenos Aires y hay otras canciones que están en la etapa de mezcla en Texas, Estados Unidos. La idea es que muy pronto empiecen a sonar.

-Y el formato de este nuevo material, ¿saldrá en un disco físico o sólo se podrá escuchar por las distintas plataformas digitales?

-Yo creo que saldrá el disco físico, no hay nada definitivo. Rata Blanca vivió todo el proceso de los cambios de tecnología. Desde el vinilo, pasando por el cassette y el CD, y ahora con las nuevas plataformas. Sigue siendo raro para nosotros cómo se maneja el mundo digital y lo que nos pagan. Pero creo que el formato físico se sigue valorando.

-Una de las canciones más escuchadas de Rata Blanca en las plataformas es “Ella”, que no fue un tema muy difundido y que, cuando se realizó, no lo cantó Adrián Barilari (estaba Gabriel Marian en esos tiempos). ¿Te sorprende?

-Nadie tiene la verdad de lo que puede suceder con la música. “Ella” es una canción que siempre anduvo bien fuera de la Argentina. Me acuerdo que fuimos una vez a Colombia, donde la radio más importante de la ciudad de Medellín tenía como número 1 a “Ella”. No estaba en nuestro repertorio, por lo cual tuvimos que ensayarla en el hotel previo al show. Ahora la estamos tocando más seguido.

-Volviendo al próximo material, será el primero sin Guillermo Sánchez (falleció en 2017), quien estuvo con vos desde el inicio…

-Sí. Creo que hubiera estado muy feliz de haber sido parte de este nuevo material. Le hubiera gustado, porque es un hard rock americano, muy potente y directo. Un estilo similar a los primeros trabajos de Rata. Pero bueno, Guillermo siempre está entre nosotros. Así lo sentimos, es algo que no podemos manejar. Hoy lo tenemos a Pablo (Motyczak) ocupando con mucho profesionalismo y talento el lugar en el bajo.

-¿Con qué se encontrará el público en los próximos shows?

-Con la intensidad y la potencia de siempre. La esencia de Rata Blanca sigue al 100%. Habrá algunas situaciones musicales nuevas en las improvisaciones, sobre todo en la parte de la guitarra. Pero se van a encontrar con una banda que les va a mover el piso, como es una costumbre.