Furia, a los gritos contra Mauro y corte de la transmisión en vivo de GH

Las horas previas a una nueva gala de eliminación de Gran Hermano estuvo marcada por un enfrentamiento explosivo protagonizado por Juliana Furia Scaglione y Mauro Dalessio, que terminó con la intervención del confesionario. La transmisión se reanudó después de 2 horas.

Antes de la gala de eliminación, Furia se desató como nunca antes, lanzando insultos a todo volumen contra su compañero. La situación escaló rápidamente y fue llamada al confesionario, interrumpiendo la transmisión en vivo.

Entre los insultos dirigidos a Mauro se destacan: ""Cag*n, te voy a romper la jeta. Cag*n, sore*e, viniste a buscar cámara, hijo de pu..., estúp... de mier... Que se demuestre quién es, es un actor. Sore*e mentiroso, forr*".

Tras el escándalo, se lo puede ver a Dalessio hablando con sus compañeros diciendo: ""Esto para que vean que la única que se peleó con todos acá adentro es ella, por algo es. Falta el respeto, lo único que quiere es la plata, no tiene seguridad de sí misma y por eso grita, falta el respeto... Si ustedes bancan eso, bárbaro. Si me quieren sacar, sáquenme, yo prefiero llevarme bien con todos y no cag*r a puteadas a alguien solo por ganar plata. Me quedo super tranquilo".

A pesar de que se intentó tapar los gritos de Furia con música alta, estos se siguieron escuchando desde el confesionario. "¿Es la dueña de Gran Hermano? No entiendo. No puedo creer cómo actúa. Lo ven gracioso, ese el punto", expresó indignado Darío.

Cuando la discusión entre Juliana y Mauro alcanzó su punto álgido, Arturo, el perro de la casa, se vio afectado y fue retirado por Martín del lugar para protegerlo del alboroto. Esta situación generó demandas en las redes sociales para que el animal fuera sacado de la casa de inmediato.

Las causas del conflicto y las consecuencias que tendrá esta fuerte pelea dentro de la casa aún no están claras. Se espera que en la gala de eliminación se aclare la situación y hasta se podrían conocer medidas disciplinarias.