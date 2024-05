Los Beatles vuelven a la pantalla con 'Let it Be'

Una versión restaurada del documental Let It Be, de 1970, que detalla la construcción musical del álbum homónimo del grupo británico The Beatles, podrá verse en mayo por primera vez en cincuenta años a través de la plataforma de streaming Disney+, informó la empresa.

La película del director Michael Lindsay-Hogg llegará a Disney+ el 8 de mayo y fue restaurada por Park Road Post Production, de Peter Jackson.

Cabe recordar que el mismo Jackson (el director del Señor de los anillos) estrenó en 2021 en la misma plataforma The Beatles: Get Back, que contaba con escenas descartadas de la película original de Lindsay-Hogg.

“Let It Be lleva a los espectadores al estudio y a la azotea londinense de Apple Corps en enero de 1969, cuando los Beatles, acompañados por Billy Preston, componen y graban Let It Be, su álbum ganador del Grammy, y actúan en directo por última vez como grupo”, dice la nota emitida por Disney+.

Gracias a la canción Let It Be y a la película de Lindsay-Hogg, el grupo se alzó con un premio de la Academia de Hollywood en 1971 a la mejor canción original.

El reestreno llega tras el éxito que significó para la plataforma la serie The Beatles: Get Back y con la intención de satisfacer a los millones de seguidores que tiene la banda conformada por Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr y George Harrison, disuelta en 1970.

Con “el pleno apoyo de Lindsay-Hogg”, Apple Corps, la corporación fundada en 1968 por The Beatles, pidió a Park Road Post Production que llevara a cabo “una meticulosa restauración” de la película a partir del negativo original de 16 mm, que incluía una cuidadosa remasterización del sonido que se aplicó a la docuserie ‘Get Back’.

Let It Be se estrenó en los cines en 1970 —no se presentó ni un solo Beatle— y se lanzó en VHS a principios de la década de 1980, pero nunca se editó oficialmente en DVD, blu-ray.

Para el propio John Lennon, la película es una muestra acabada de como las diferencias notorias que se ven el filme llevaron a la disolución de una de las bandas más emblemáticas del rock mundial, aunque en rigor lo que también puede observarse allí es el proceso creativo de la banda, aun cuando no pasaban por su mejor momento de convivencia.