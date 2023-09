Video: la íntima anécdota que se filtró de Flor Vigna y Luciano Castro

En una edición especial de "Noche al Dente"," ‘los astros se alinearon’ para que Luciano Castro se sumara a Flor Vigna en el ciclo de América, donde protagonizaron un picante ping pong al estilo TikTok, compartiendo secretos sobre su relación y dinámica de pareja.

En el estudio, Fernando Dente, no pudo evitar preguntarles si eran aficionados de TikTok. Luciano Castro, conocido por su hermetismo digital, sorprendió al revelar que no posee redes sociales y que no se aventura en el mundo de las redes, enfatizando es una elección personal.

"Yo directamente no tengo redes. No tengo la aplicación ni nada. No me hago el canchero, es una elección", enfatizó Castro. Entre risas, el actor bromeó sobre su falta de destrezas digitales al mencionar: "Las tengo para lucrar y ni siquiera sé lucrar", recordando que se mantiene informado gracias a Flor y su hija Esperanza.

Cuando el tema de los celos surgió en la conversación, tanto Luciano como Flor admitieron ser celosos, pero coincidieron en que su mayor celo es el tiempo que no pueden pasar juntos por sus ocupadas agendas.

Dente también exploró el terreno de la pasión y la creatividad en la relación. Ambos actores eligieron a sus respectivas parejas como las más creativas en el ámbito de la pasión y hasta hubo muchas sonrisas cómplices.

La charla dio un giro inesperado cuando Flor Vigna compartió detalles sobre la generosidad de Luciano en cuanto a masajes. "Él es muy voluntarioso con los masajes. Yo llego hecha percha y él me dice 'Amor, ¿querés que te amase los jamones?'", reveló Flor, aclarando que se refería a sus piernas.

La convivencia también fue un punto de discusión, y ambos coincidieron en que Luciano es el más ordenado de la pareja. "Soy insoportable a un nivel que no sé si está bueno, pero lo abrazo como todo lo que me paso abrazando", confesó el actor, mientras Flor expresaba su agradecimiento por su esfuerzo en el hogar al decir: "Gracias por lavar todos los platos".