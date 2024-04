Romance e intimidad: cómo surgió el amor entre Barbi Muriel y Jorge Rojas

El romance menos pensado sacudió el mundo del espectáculo y fue la historia de amor entre Barbie Muriel (37) y Jorge Rojas (52). En el programa A la Tarde de América TV, la protagonista fue Muriel y contó secretos, intimidades y complicidades, de un amorío que terminó la semana pasada.

Tras dos décadas de romance, la modelo mendocina fue al programa conducido por Karina Mazzocco (54) y contó la historia de cómo empezó el amorío con Rojas.

"Fue en mi cumpleaños, de hecho. Él tenía una fecha en Grand Rex, en un teatro de Mendoza. Y pasaba las 12 ya iba a ser mi cumpleaños de 18. Entonces, él, recuerdo, terminó el show, estábamos backstage, en los camerinos. Y me dijo, ¿te puedo dar un regalo de cumpleaños? Sí, le digo, claro. Y me dio un beso", contó.

Según la mendocina, el salteño en aquel momento no estaba en pareja y nunca ha estado casado. "Siempre he estado teniendo novias y parejas. Él no es una persona solitaria. Siempre está en algo. No recuerdo un registro de cuando él ha estado solo", manifestó.

Nunca estuvo en la cabeza de Muriel formalizar la pareja con el cantante. "Porque lo iba conociendo a medida que iba pasando el tiempo e iba observando la persona que es. Es una persona infiel", apuntó.

"Entonces, no voy a armar una estructura donde vamos a ponernos la etiqueta de ser esto, esto, porque el otro no lo puede sostener. Y eso siempre ha sido autoconsciente, desde siempre", añadió.

¿Quién es Barbi Muriel?

Barbie Muriel es una modelo argentina nacida en Mendoza hace 37 años. En el 2015, se trasladó a Estados Unidos y desde entonces ha viajado por todo el mundo.

Se formó como modelo en Argentina, es presentadora de televisión y host de redes sociales. También, tiene experiencia como bailarina y ha trabajado en varios proyectos como Latin Angels, de Sierraalta TV, y en Sexy Miami, en Netflix.

En el 2023, Muriel participó en los premios Latin Grammy en España, donde entrevistó a artistas como María Becerra (24), Nathy Peluso (29) y La Joaqui (29).