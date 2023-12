El famoso conductor televisivo y músico, Jey Mammón (47), volvió al teatro con un nuevo espectáculo teatral que presenta desde el 26 de diciembre en el Teatro Zorba, de Villa Carlos Paz, de miércoles a domingo.

Luego de atravesar un duro momento personal con señalamientos -que siguen hasta el día de hoy- el humorista se lanzó en una obra unipersonal que repasa su vida luego de la tormenta. Con un tono serio y al borde del llanto: “Ahora entendí cuál es mi público y que me debo a mi público, así que a ustedes les agradezco de corazón… Me costó un huevo arrancar”.

"Estoy muy feliz y gracias por tanto amor", dio Jey junto a un público que lo aplaudió.

En el escenario, lo acompañaron, para el momento de los aplausos, sus productores Gustavo Sofovich y Luis Letona y al director de la obra, René Bertrand.

Mammón estuvo alejado de los escenarios y de las cámaras luego de la denuncia por abuso sexual que le hizo Lucas Benvenuto y que habrían ocurrido años atrás. El asunto derivó en que Telefe lo desvinculara de la conducción de La Peña de Morfi.

El denunciado atravesó tiempos muy turbulentos (por la condena social), ya que la causa que nunca pudo ser investigada porque prescribió, ya que el abuso denunciado habría ocurrido muchos años atrás.

Para su regreso a las tablas, Mammón, eligió una sala pequeña y no evitó el tema que lo mantuvo lejos de su público. “¿Viste cuando vas al gimnasio y te empiezan a doler músculos que no sabías que ni existían? Cuando te cancelan te duelen partes del alma que no sabías que tenías. Te morís, pero estás vivo”, aseguró.