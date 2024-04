Emiliano Pinsón se despide de los medios para tratar su Parkinson

"Los estudios me dieron mal. Voy a tratar de enfrentarlo de la mejor manera. No quiero dar lástima", afirmó el periodista en su último programa. Emiliano Pinsón (52), diagnosticado con Parkinson en el 2022, se despidió de su programa radial para dedicarse por completo al tratamiento de la enfermedad y compartió cómo está enfrentando esta nueva etapa de su vida.

En un momento emotivo, Pinsón reveló que los últimos estudios no fueron alentadores y junto con Gastón Recondo (50) dio la noticia en su programa Arriba, Carajo por DSports Radio. "Hoy es un día especial para todos nosotros. Emiliano lo hizo especial en estos casi dos años que llevamos desde aquel 14 de junio de 2022. Tiene ganas de contarnos algo. Tiene ganas de compartir algo con nosotros", dijo Recondo en la presentación. Al momento, Pinsón compartió un mensaje conmovedor.

"Es mi último programa. El jueves pasado fui a hacerme unos estudios y no me dieron bien. Tengo un Parkinson atípico, eso quiere decir que no es el Parkinson rígido como estaba diagnosticado en un principio. Es uno que no está bien estudiado y varía su desarrollo, no como el rígido que tiene una conducta temblorosa y es operable. Mi problema es en el cerebelo, es decir, que no se puede operar, porque no se puede llegar hasta allá", explicó Emiliano.

Fuente: Olé

Pinsón dio las razones que lo llevaron a tomar la decisión de dejar su labor profesional para concentrarse en su tratamiento. "Mis músculos se van atrofiando en todo el cuerpo. No es ELA, sino que pierden fuerza. Cada vez estoy teniendo menos fuerza y es muy invasivo".

"No sé si ese va a ser mi final, espero que no. Voy a tratar de que no. Voy a hacer todo lo posible para que no fuera así, pero puede pasar", comentó en otro fragmento difícil de su testimonio. Como parte de su nuevo plan de tratamiento, Pinsón explicó qué hará por expreso pedido de su médico: "Una vida de cura: levantarte, dormir y comer bien, y hacer ejercicios. No me quedan muchas chances que dejar el programa y tomar la medicación. Lo hablé con la Radio y me dijeron que hiciera lo que quisiera. Yo no me quiero jubilar, quiero seguir laburando, por eso presentamos ideas nuevas. En la TV también voy a seguir".

Con un mensaje esperanzador, Emiliano prometió: "Voy a tratar de enfrentar al Parkinson de la mejor manera. No quiero dar lástima. Estaré peleando como tantos que han peleado".