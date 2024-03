Todo sobre el casamiento entre Oriana Sabatini y Paulo Dybala: "No me calmo con nada"

En la cuenta regresiva para el casamiento entre Oriana Sabatini (27) y Paulo Dybala (30), la cantante visitó los estudios de LAM (América) y contó detalles de la boda con el futbolista de la Roma. La fiesta tiene fecha y será el próximo 20 de junio.

Con una gran emoción, Sabatini manifestó "al fin me voy a casar" y remarcó que está "a cuatro meses de casarme". "Tenemos lo más importante, cerrado, faltan detalles. Soy un poco hincha pelotas que no me calmo con nada, hasta que no esté todo asegurado... Soy muy perfeccionista, Paulo también", describió.

A la espera de la locación de la fiesta por parte del periodismo, la artista reveló el lugar de la ceremonia y luego habló de la fiesta. "Es el primer casamiento de las dos familias. Va a ser un quilombo. Nos casamos en el Dok, es hermoso. Es medianamente cerca, pero sí cerca de mi casa acá en Argentina", indicó.

Todavía la pareja no tiene la lista de invitados confirmados, pero quieren realizar un casamiento austero. "No tenemos cantidad de invitados definidos, pero tampoco queremos que sea muy grande. El primer mes ya teníamos la lista armada, armamos los dos juntos, pero siempre se agrega y se baja gente. No invité gente de compromiso, y si alguien se quiere enojar que se enoje. Si todo sale bien, te casas una vez en la vida, lo quiero hacer como debe ser", dijo.

¿Y los campeones del Mundo?

Obviamente, la mesa de panelistas de LAM esperaba el momento, donde Oriana digiera algo sobre las invitaciones al casamiento de los jugadores de Selección argentina. Debido a que los campeones son muy unidos, pero desde que saltó el caso del Alejandro Papu Gómez, hay rumores de que el grupo de deportistas está dividido.

Sin secretos al respecto y saliendo de la polémica, la cantante manifestó que "todos están invitados". "Algunos lo he visto en la fiesta de campeones, pero no más. Igual, se que están invitados”, cerró.