Se conoció el origen del apodo de Furia y su hermano contó detalles de su intimidad

Juliana "Furia" Scaglione (33) es la participante más importante y la que más ha cautivado a los espectadores de esta temporada de Gran Hermano 2023. En la previa de la gala de la nominación de los miércoles, su hermano Ezequiel Scaglione visitó los estudios de A la Tarde de América y contó algunas curiosidades de la jugadora.

La pregunta del millón es el origen del apodo de la participante y fue el hermano de Furia, quien se encargó de contar la historia que muchos espectadores querían escuchar. "Hace cinco años empezó a entrenar duro en el gimnasio y ella se puso Furia, o en el ambiente del crossfit por la actitud que tiene", explicó.

La otra que no pudo obviar, fue la de cómo es Furia se comporta fuera de las cámaras y cómo es en la intimidad con sus seres queridos."La tenés que ver un domingo en familia comiendo las pastas, ella es así de genuina, es real. Tiene ese carácter desde chiquita", indicó.

Por otra parte, Scaglione describió que la participante de GH "siempre fue competitiva" y develó por qué con el tiempo se volvió en una de las mejoras jugadoras de esta edición. "Ella se anotó a varias ediciones de Gran hermano, los estudió, los analizó. Un día voy a la casa y tenía un panel de visualizaciones”, señaló.

"Es súperautosuficiente, se arregla ella y se maneja como quiere. Ella es ‘hazlo o no lo hagas’, pero jamás no lo intentes. La frase de ella es ‘ya no existe el plan B’. Va por lo que quiere y lo logra”, concluyó el hermano de Furia.