Fulminados y sancionados: quienes son los 4 participantes que están en placa

La semana en Gran Hermano comenzó con un lunes negro porque se conoció quién fue el segundo participante fulminado de la casa. A esto, se le suma las sanciones a los jugadores por no respetar desafió de pertenecer "Congelado".

Durante la transmisión del programa, el conductor Santiago del Moro (46) anunció que Paloma Méndez está fulminada y la deja directamente en la placa de nominados del miércoles. "Ya está en placa y fulminado por el sobre al azar que agarró el Chino, y también está Paloma fulminada", expresó del Moro.

La participante, al conocer que estaba fulminada, apuntó contra la persona que la nominó y le dijo "un "pelot...". Por otra parte, Martín Ku también está fulminado por abrir al azar un sobre que contenía dicha noticia y no se quedó callado. Por eso, opinó sobre los nominados de esta semana. "Placa de ocho mínimo", tiró el chino.

En tanto, Gran Hermano estableció comunicación con los jugadores e indicó las sanciones correspondientes para aquellos participantes que incumplieron las reglas. "Deben permanecer en silencio y no moverse durante la actividad. Varios de ustedes no respetaron esa medida, y debido al incumplimiento tomé la decisión de sancionar a quienes no hicieron lo que las reglas indican", expresó el dueño de la casa.

De esta manera, los nominados de esta semana son Catalina Gorostidi, Rosina Beltrán, Paloma y Martín. "Rosina, Catalina... están nominadas. Buenas noches", cerró BIG.

¿Quién es el líder de la semana?

El líder de la semana será Bautista Mascia y el día jueves deberá salvar a alguien de la placa. Además, podrá elegir a un participante para que suba a la placa.