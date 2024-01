The Walking Dead: The Ones Who Live presentó su tráiler extendido

AMC ha lanzado el primer tráiler de The Walking Dead: The Ones Who Live, el esperado spin-off que se centra en las peripecias de Rick Grimes, interpretado por Andrew Lincoln, y Michonne, a cargo de Danai Gurira. Este avance proporciona detalles más profundos sobre la trama, adelantando una intensa batalla cargada de acción y el regreso de rostros familiares en la franquicia.

El tráiler confirma que la serie retoma la historia desde los eventos de The Walking Dead, comenzando con la recuperación de Rick Grimes por parte de un helicóptero de CRM. Los episodios seguirán las odiseas individuales de Rick y Michonne en su intento de reunirse. Se vislumbran obstáculos, como una enorme horda de caminantes que Michonne enfrenta mientras monta a caballo. Mientras tanto, Rick también enfrentará desafíos con CRM, autodenominado "el ejército más poderoso del planeta".

Además, el tráiler ofrece un nuevo vistazo a miembros del reparto, incluyendo a Terry O’Quinn de Lost en el papel del general de división Beale, un destacado antagonista. Otros integrantes destacados son Lesley Ann-Brandt (Lucifer) y Pollyanna McIntosh, retomando su personaje de Jadis.

Como previamente confirmó AMC, The Walking Dead: The Ones Who Live será una miniserie de seis episodios. Su estreno está programado para el 25 de febrero de 2024, tanto en la señal tradicional como en el servicio de streaming AMC+. Aunque se presenta como una miniserie sin segunda temporada planificada, la anticipación de los fanáticos está en aumento. Por el momento, la fecha de lanzamiento en países de Hispanoamérica sigue siendo desconocida.